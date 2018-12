Le famiglie Faus onlus accolgono 29 bambini rumeni per Natale

Le famiglie FAUS Onlus di Laveno Mombello si sono riunite felicissime la sera del 19 dicembre presso l’aeroporto di Orio al Serio per riaccogliere i 29 ragazzi, in arrivo dalla Romania, e già ospitati nei mesi di luglio ed agosto, per trascorrere questa volta le feste natalizie assieme alle famiglie ospitanti.

A completamento del Progetto Vacanze Estive si è potuto anche quest’anno dare continuità col Progetto Festività Natalizie in famiglia e i ragazzi potranno fermarsi sino al 9 di gennaio 2019.

I 29 ragazzi ritroveranno nelle nostre famiglie i valori fondamentali per la loro crescita: rispetto, stabilità, solidarietà, generosità basati sull’amore reciproco. Tutto questo fa parte del progetto “Copii educarea pentru viata – educare i bambini alla vita”, progetto che è anche cofinanziato per le attività di sostegno in Romania dal contributo dell’8 x MILLE della CHIESA VALDESE.

Un doveroso grazie a famiglie, sostenitori e collaboratori tra cui Sos Bambini Onlus di Milano nonchè in particolar modo alla DGASPC (Directia Generala Asistenta Sociala si Protectia Copilului Maramures – Romania) che ha reso possibile tutto questo quale Istituzione che opera in Romania per la prevenzione e l’assistenza nel disagio minorile e giovanile.