Le letterine degli alunni arrivano al day hospital oncoematologico pediatrico

Cinquanta lettere scritte dagli alunni della scuola Primaria Giovanni Pascoli di Varese, in segno di amicizia nei confronti dei bambini del Day Hospital pediatrico oncoematologico presso l’ospedale del Ponte di Varese, sono state consegnate dall’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Varese, in collaborazione con l’Associazione Militari della Croce Rossa Italiana in congedo.

Ad accogliere le delegazioni erano presenti Angela Ballerio e i volontari della Fondazione Giacomo Ascoli, che instancabilmente ogni giorno assistono i bambini malati e le loro famiglie nel Day Hospital, realizzato dalla Fondazione dopo la scomparsa del piccolo Giacomo Ascoli, mancato per un linfoma non Hodgkin.

I membri dell’Associazione Nazionale Carabinieri hanno regalato ai bambini del Day Hospital i cappellini con il logo. I cioccolatini della Lindt invece sono stati donati dai soci dell’Associazione Militari della Croce Rossa Italiana in congedo.