Le luci dei Giardini aprono la stagione natalizia di Varese

Con il secondo weekend di dicembre si entra nel vivo delle iniziative natalizie organizzate dal Comune di Varese in collaborazione con enti e associazioni del territorio.

Si comincia venerdì 7 dicembre con “IlluminiAMO il Natale”, l’immancabile appuntamento a Palazzo Estense per l’accensione delle luminarie natalizie dei Giardini Estensi. Alle 18 prende il via una serata incantata con canti natalizi a cura del coro dell’Accademia Vocale Solevoci e distribuzione di cioccolata calda a cura di Croce Rossa Italiana sezione Varese.

La giornata prosegue poi con “Sant’Ambrogio in strada – Aspettando il Natale”. Torna infatti nel quartiere di Varese la caratteristica iniziativa per valorizzare e far scoprire questo meraviglioso angolo della città.

Dalle 17 e fino alle 23 visite guidate, aperitivi, spettacoli per bambini, mercatini, buon cibo e musica. Il programma su: https://www.facebook.com/santambrogioinstrada/

Alle 19.00 partirà l’iniziativa “Il Dono. Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese …tra teatro e tradizione”. La partenza è alle 19.00 dalla chiesa nuova di S. Ambrogio. Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti svantaggiati. L’evento organizzato da Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con le scuole di teatro STCV “Anna Bonomi”, “Splendor del vero”, in “Drao”.

Alle 20.30 nella Chiesa dei SS. Pietro e Paolo A Biumo Inferiore ci sarà il Concerto di Natale con l’Orchestra Cameristica di Varese. L’evento organizzato da Associazione Cameristica di Varese. Mentre alle 21 al Teatro di Varese prosegue la stagione teatrale con Scott Bradlee’s postmodern jukebox in Back in black & white tour.

Il conto alla rovescia verso il Natale prosegue il giorno dell’Immacolata, sabato 8 dicembre, con numerose iniziative già dal mattino.

Dalle 8.15 in piazza San Vittore e in piazza San Giuseppe si celebra la Festa dell’Immacolata mentre a Masnago dalle 8.30 il quartiere e la Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo invita tutti a “Aspettando la Cometa | Festa della Comunità Maria Madre Immacolata 2018” con mercatini, pranzi e musiche natalizie.

Il Varese Xmas Village aspetta tutti in piazza Monte Grappa e Repubblica e per le vie del centro con gli eventi in programma che si possono seguire su: www.varesexmasvillage.it

La mattina prosegue alle 10 nel Salone Estense in via Sacco, 5 con Aspettando Il Natale, una giornata natalizia gratuita, nell’ambito dell’iniziativa “Varese Xmas Village”, dedicata a tutti i bambini e tutte le famiglie: fino alle 18.00 si susseguiranno senza interruzioni tantissime attività per tutti i bambini e i ragazzi dai 3 ai 10 anni.

I bambini insieme a mamma e papà potranno divertirsi partecipando ai numerosi laboratori creativi a tema natalizio, e per i più piccoli da 0 a 2 anni ci sarà un apposito “spazio morbido baby”.

Fin dall’ingresso bambini e genitori saranno accolti dai folletti di Babbo Natale, che li accompagneranno durante tutto il percorso dei laboratori e con cui sarà possibile scattare una foto ricordo. Spettacoli del Mago Linus alle 11, alle 14 e alle 16.15. Alle 11.30 e alle 15 spettacolo interattivo del gruppo Pagliacciando. Evento organizzato da Adolescenti d’Oggi ONLUS.

Un Natale Speciale al Sacro Monte

Sabato 8 dicembre dalle ore 10 alle 18 apre Museo Baroffio “La Bottega dell’arte. Il presepe di Arcadio Lobato“. Appuntamento da non perdere poi alle 17.30 con gli esercenti del Borgo che invitano i tutti a scoprire la magia del Natale negli storici locali addobbati per le feste. A tutte le persone che passeranno dalle 16.30 alle 18.30 sarà offerta una fetta di panettone.

Alle 17.45, sempre al Sacro Monte, ci sarà il concerto d’organo al Santuario con il giovanissimo organista Luca Gorla e, dalle 20, alla Terrazza del Mosè si svolgerà l’iniziativa “La cometa di Natale”, breve conferenza sulle comete e osservazione ai telescopi della cometa 46P/Wirtanen vicino alla Terra, a cura della Società Astronomica Schiaparelli.

Navetta e funicolare gratuita sabato 8 dicembre per il Sacro Monte

Per raggiungere il Sacro Monte, il Comune di Varese ha organizzato un servizio di trasporto straordinario: la funicolare infatti effettuerà servizio oltre le 18.10 e fino alle 22.30. Per raggiungere la Funicolare verranno messe a disposizione delle navette gratuite in partenza da piazzale De Gasperi. Orari di andata da piazzale De Gasperi alla Stazione Vellone della Funicolare: ore 16.45 e 19; per il ritorno dalla Stazione Vellone della Funicolare a piazzale De Gasperi navette alle ore 18.45 e alle 22.30. I servizi di trasporto straordinari per raggiungere la cima del monte sono offerti gratuitamente alla cittadinanza e ai visitatori.

Da sabato 8 dicembre, sempre al Sacro Monte di Varese e per l’intero periodo natalizio, apertura straordinaria dei musei: in programma diverse attività. Non mancheranno esposizioni di presepi diffusi lungo le vie del Borgo, alla stazione di Monte della funicolare e nella Chiesa dell’Annunciata.

Sempre sabato 8 dicembre alle 15.00 e 17.00 al teatro Nuovo appuntamento con Pinocchio, Le avventure di un sognatore. Nella rivisitazione della favola proposta dal Teatro Umbro dei Burattini il celebre personaggio di Collodi gioca con i moderni videogames e strizza l’occhio ai social-network. Sarà l’antica arte dei burattini a presentare Pinocchio in chiave moderna con uno spettacolo nel quale il burattino più famoso d’Italia veicola un messaggio contro il bullismo e a favore dell’integrazione sociale, tema sempre più attuale e di primaria importanza anche tra le fasce più giovani e indifese ed esposte a pericoli sia sul web (il cosiddetto cyberbullismo) che negli ambienti di socializzazione.

Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese proseguirà sabato alle 16.00 con partenza dall’oratorio e arrivo alla chiesa di San Gottardo – Rasa di Varese.

Per tutti gli altri eventi in città, al Sacro Monte e nei quartieri si invita a consultare la pagina dedicata sul sito del Comune di Varese www.comune.varese.it/varesenatale2018 .

Gli eventi di domenica 9 dicembre

Antico mercato bosino

dalle ore 8.00 alle ore 18.00

Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci

Mercato dell’antiquariato che si tiene ogni seconda domenica del mese, escluso agosto.

Uscite Narranti | Il Lapidario di Palazzo Estense e le ville della zona

ore 14.30

Ingresso Giardini Estensi

Via Sacco, 5

Anche i muri raccontano una storia . Non dobbiamo dimenticarci degli uomini e donne che hanno costruito il nostro presente

La Bottega dell’arte. Il presepe di Arcadio Lobato

ore 10.00 – 18.00

Museo Baroffio

Piazzetta Monastero

Nell’ambito degli incontri “Parole e immagini per crescere”, il Museo Baroffio ospita uno degli illustratori di bambini più noti a livello internazionale. Arcadio Lobato alle ore 15.30 aprirà il suo atelier, allestito in museo, per un incontro laboratorio rivolto a bambini e famiglie. Nell’arco delle due giornate, poi, realizzerà un’illustrazione appositamente pensata per il Sacro Monte: sarà possibile entrare nella sua “bottega”, vedere il pittore all’opera e partecipare alla sua creazione.

Costo: 8 euro cad. / 20 euro ingresso famiglia (2 adulti e 2 bambini)

Prenotazione obbligatoria per l’incontro atelier

www.sacromontedivarese.it | info@sacromontedivarese.it

Aspettando la Cometa | Festa della Comunità Maria Madre Immacolata 2018

dalle ore 15.00

Vie Bolchini, Petracchi e Piazza Ferrucci – Masnago

dalle ore 15.00 animazione in Oratorio nel Villaggio di Babbo Natale

ore 16.30 “Un Natale da favola”, teatro a cura della Compagnia Piccoli Attori, regia di Agostino Landi, musiche di sottofondo e natalizie a cure del Maestro di violino Francesco Postorivo. Nei giorni 7, 8 e 9 dicembre sarà aperto il mercatino presso il “Crotto” di via Bolchini. Evento organizzato da Parrocchia dei SS. Pietro e Paolo

Musica & Bollicine

ore 15.00

Area Verde dell’Emporio dei Piaceri Campestri

Via Isolino Virginia, 10

Concerto di Natale al Borgo di Mustonate con Greensleeves Gospel Choir

Dopo il concerto si potrà gustare un aperitivo e del panettone.Ingresso libero e parcheggio gratuito

In caso di maltempo il concerto si svolgerà presso il Salone delle Scuderie, via Innocente Salvini, 31

Info: 0332-320831 | info@borgodimustonate.it | www.borgodimustonate.it

Evento organizzato da Comune di Varese e Aletti Montano &Co

Laboratori creativi per tutti i ragazzi

dalle ore 15.00 alle 17.30

oratorio “Molina” – Biumo Inferiore e oratorio “Don Gabbani” – Valle Olona

Evento organizzato da Comunità Pastorale Beato Samuele Marzorati

Villa Panza Kids. Bim Bum Bart

dalle ore 15.00 alle ore 18.00

Villa Panza del Fai

Piazzale Litta 1

Aspettando il Natale Un appuntamento dedicato alla festa più attesa dell’anno per divertirsi con tanti materiali e realizzare un addobbo davvero speciale!

La rassegna “Bim Bum Bart” si compone di un ricco calendario di laboratori creativi che propongono esperienze di gioco e apprendimento in grado di stimolare la creatività dei bambini dai 4 ai 12 anni.

Cosa si prova a immergersi in universi di colori? Come si può creare utilizzando la luce ed elementi naturali?

A Villa Panza, Varese, gli stimoli multisensoriali, offerti dalla collezione permanente, dalle mostre in corso e dal parco, sono l’occasione per conoscere e sperimentare, divertendosi, i diversi linguaggi dell’arte contemporanea. In collaborazione con LaborArs.

www.fondoambiente.it/luoghi/villa-e-collezione-panza

Il Dono. Il viaggio dei Re Magi nei quartieri di Varese …tra teatro e tradizione

Ore 15.30, partenza dal Castello di Masnago, arrivo in oratorio “San Pietro e Paolo”

Il passaggio dei Sapienti nei quartieri è occasione di scoprire luoghi e persone, e di raccogliere doni da offrire ai soggetti svantaggiati

Evento organizzato da Associazione Coopuf Iniziative Culturali in collaborazione con e scuole di teatro STCV “Anna Bonomi”, “Splendor del vero”, in “Drao”

Pomeriggi Teatrali 2018/2019 | Sound ciak. Le note del cinema

ore 17.30

Teatro “Gianni Santuccio”

Via Sacco, 10

Back Cover Band con Enrico Del Prato & Teatro Franzato

Direzione artistica: Paolo Franzato

Info/prevendite abbonamenti e biglietti:

Endas Varese www.facebook.com/EndasVarese | 0332.263483 e 348.0600537

Teatro Franzato twitter.com/TeatroFranzato | 340.7426770 e 347.4657358 (telefonare in orari pomeridiani)

Strumenti Musicali Molteni, via Bizzozero 18 – Varese, 0332.283506