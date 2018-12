L’ex tribunale riaprirà e ospiterà gli uffici del Comune

L’ex tribunale riaprirà al pubblico: la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per riqualificare l’edificio di via Gilardelli e collocarvi servizi al momento costretti in spazi insufficienti, inadeguati o comunque poco consoni alla destinazione di uffici.

L’immobile accoglierà anagrafe, stato civile, edilizia privata e urbanistica, oltre al giudice di pace. «Diamo finalmente attuazione – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Laura Venturini – a un programma di razionalizzazione e di spending review che consente da una parte di recuperare un edificio al momento inutilizzato, dall’altra di erogare servizi ai cittadini in una sede più funzionale. Il trasloco avrà, dunque, ricadute positive sia per il personale sia per il pubblico».

La struttura originaria sarà conservata e tutti gli impianti saranno rifatti. «E’ importante – aggiunge l’assessore – l’idea che un edificio oggi chiuso si apra alla cittadinanza. Per questo gli daremo respiro sistemando le aree verso piazza Carroccio ed eliminando la recinzione su via Gilardelli. Una scelta che permette anche di studiare soluzioni di mobilità dolce su una strada stretta e trafficata, in coerenza con il programma di riordino complessivo del centro città».

A breve sarà pubblicato il bando per l’assegnazione dei lavori, che partiranno in primavera.