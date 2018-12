Tutti i viaggiatori sanno bene quanto sia importante l’aeroporto quando si tratta di spostarsi: è un punto di riferimento ed è anche un modo per avere collegamenti con l’esterno quando si approda in un luogo che non conosciamo.

Insomma, non è soltanto un modo per spostarsi e per raggiungere altre destinazioni, ma è un modo per conoscere in maniera differente la città, per esplorarla ed essere in connessione con le parti più importanti.

Prima di partire parcheggiare all’aeroporto può essere ugualmente fondamentale: ecco perché.

Parcheggiare in aeroporto: sconti e risparmio

L’importanza di parcheggiare nei pressi di un aeroporto è proprio legata al fatto che avremo aiuto non soltanto all’arrivo in una città che magari non conosciamo molto bene e non sentiamo ‘nostra’, ma anche per una questione puramente pratica.

Difatti al ritorno non avremo bisogno di farci accompagnare in taxi a casa, e gli aeroporti offrono moltissimi vantaggi anche in termini economici, molto più dei garage (in genere non si lascia la macchina parcheggiata per strada quando si intraprende un viaggio per motivi legati alla sicurezza).

In aeroporto sono normalmente presenti i parcheggi per disabili che vengono incontro alle persone che hanno delle esigenze specifiche, che magari farebbero difficoltà a trovare una sosta diversamente e che non possono percorrere lunghi tratti di strada a piedi, e per questo motivo scegliere di parcheggiare in aeroporto può essere una buona strategia per scongiurare l’assenza di comfort soprattutto per chi accusa problemi motori e non riesce a spostarsi con facilità.

Ma soprattutto parcheggiare in aeroporto viene incontro a chi non vuole spendere troppo per lasciare al sicuro la propria macchina, anche al riparo da eventuali intemperie e in qualunque momento dell’anno, anche quando fa freddo e le perturbazioni sono all’ordine del giorno.

Infatti esistono le convenzioni per i parcheggi lunghi, che possono essere stipulate in base alle esigenze del viaggiatore proprio con il parcheggio che in generale è integrato e situato all’interno o delle strette vicinanze dell’aeroporto stesso; spesso ci sono dei piccoli percorsi da percorrere a piedi per raggiungere i voli, ma si tratta di brevissime distanze che quindi sono utili per le esigenze di tutti.

I parcheggi convenzionati con l’aeroporto offrono promozioni apposite per chi deve sostare a lungo, perché deve intraprendere un viaggio e non può, di conseguenza, lasciare la macchina per strada.

Tutto varia in base all’aeroporto e al periodo dell’anno – è probabile che durante quello natalizio ci siano maggiori offerte dovute all’affluenza degli aeroporti che aumenta inconfutabilmente -, ma si possono sempre trovare promozioni che in genere consentono di risparmiare di pari passo con la durata in cui dobbiamo lasciare la macchina nel parcheggio, senza esagerate spese contate ‘all’ora’ come accade invece per i garage che ovviamente farebbero spendere ai viaggiatori una cifra di gran lunga più esorbitante.

In questo caso Internet, come accade per molte altre cose, ci viene in soccorso mostrandoci tutte le offerte delle aziende che offrono servizi di parcheggio nei dintorni dell’aeroporto, vedi ad esempio Easy Parking Caselle per l’aeroporto di Torino Caselle, e di tutte le aree convenzionate con l’aeroporto che abbiamo scelto.

Un po’ come accade con le promozioni dei voli, possiamo comparare tutte le varie scelte e possibilità, avendo anche la possibilità di selezionare il tempo nel quale lasceremo la macchina nel parcheggio, riuscendo quindi ad avere un preventivo concreto ed esatto della cifra che dovremo spendere per lasciare la macchina al sicuro all’interno dell’aeroporto.

Tutti i vantaggi pratici

Infatti il vantaggio è anche rappresentato da questo: esistono delle opzioni che consentono di tenere l’auto al coperto, una soluzione che quindi prevede il massimo comfort sia per il viaggiatore ma anche per l’auto che non è minimamente esposta alle intemperie o a qualunque tipo di fattore esterno che possa danneggiare anche in minima parte l’auto.

Si tratta di pagare un sovrapprezzo davvero irrisorio che però ci può far trascorrere un viaggio più sereno, senza avere la preoccupazione dell’auto, di dove l’abbiamo lasciata e la classica paura di non trovarla più e di subire quindi un furto durante la propria assenza.

Difatti il problema maggiore di lasciare la macchina parcheggiata tra le strade che abitualmente frequentiamo è proprio rappresentato non soltanto dalle intemperie dal punto di vista climatico ma anche dai possibili furti e quindi dai pericoli ai quali esponiamo la nostra macchina durante l’assenza.

Ovviamente questo vale soprattutto per le lunghe permanenze, che vengono pienamente soddisfatte dai parcheggi convenzionati, come abbiamo potuto vedere.

Insomma, i vantaggi offerti dai parcheggi integrati all’interno dell’aeroporto sono davvero tantissimi, tra cui anche le prenotazioni, i preventivi e semplicemente la sicurezza e la tranquillità di sapere di aver lasciato l’auto in mani sicure, ad un prezzo accessibile, a differenza di quanto accade con i garage che sono convenienti soltanto per le brevi soste ma non per quelle a lungo termine.

E allora possiamo affrontare questo viaggio serenamente e quando saremo tornati potremo riprendere ad utilizzare la nostra macchina fin da subito per poi rientrare a casa sempre con quest’ultima, senza dover spendere i soldi del taxi.