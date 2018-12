L’ingegnere musicista Leo Lazz fa tappa al Twiggy

Dopo aver solcato i palchi di mezza Italia durante il 2018 al fianco di artisti come Le Vibrazioni, La Municipal e Bud Spencer Blues Explosion, giovedì 20 dicembre il cantautore e pianista Leo Lazz chiuderà il tour del suo album d’esordio “Sai Chi Ti Saluta” al Twiggy Varese, prima data per lui in città.

Ingegnere e docente, Leo Lazz si affaccia alla scena musicale milanese nel 2008 come tastierista del “The Wizard Project”, band fondata dal chitarrista de Le Vibrazioni Stefano Verderi, col quale successivamente entrerà nel progetto Santa Margaret. Esperienza musicalmente e discograficamente rilevante (Carosello Records), con cui vince un “Coca Cola Summer Festival” nel 2014 e un MTV Best New Generation nel 2015, lo porta sui palchi del Roma Rock Festival, del Primo Maggio di Roma, Brianza Rock Festival, Hydrogen Festival e del MTV World Stage, e condivide il palco con Deep Purple, Duran Duran, One Republic.

Il suo primo album da solista “Sai Chi Ti Saluta”, accolto positivamente dalla critica e con tre singoli in rotazione in diverse radio italiane e su MTV, racconta la vita disincantata del trentenne moderno, costretto ad affrontare l’incertezza economica ed emotiva di un’esistenza sempre più frenetica e monotona. Registrato e prodotto da Matteo Sandri (Le Vibrazioni, Sananda Maytreia, Giovanni Allevi) al Mono Studio di Milano (casa dei TheGiornalisti, Le Luci della Centrale Elettrica tra i tanti) il disco è composto da brani schietti, potenti e taglienti, che si ispirano alle sonorità di fine anni settanta dei grandi cantautori italiani.