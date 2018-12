Lite in stazione: straniero ferito al volto

Potrebbe esserci un forte colpo assestato con un tirapugni al centro della lite che domenica pomeriggio ha mobilitato la zona dello scalo ferroviario di piazza Cadorna.

Intorno alle 16,30 sono intervenute 4 pattuglie di carabinieri e un’ambulanza in seguito alle segnalazioni di alcuni passanti su una violenta discussione in corso tra due stranieri. Arrivati sul posto i militari hanno trovato solo un contendente a terra ferito e dolorante perché l’altro si era dato alla fuga.

A finire all’ospedale cittadino per essere medicato, non ha riportato comunque gravi lesioni, un 24enne originario del Marocco e sul quale sono in corso gli accertamenti: presenta una ferita al volto, forse il suo contendente l’ha centrato con un tirapugni. Sono in corso le indagini per chiarire contorni di questo episodio.