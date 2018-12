Lo storico magazziniere Cunati lascia il Varese

(Foto Facebook – Ezio Macchi)

Il Calcio Varese è in continua evoluzione. La società sta cercando degli equilibri, sia dal punto di vista logistico, sia ovviamente da quello economico.

Questa è la situazione alla base dell’addio del magazziniere Aldo Cunati, collaboratore della società dai tempi della Serie B e che in questi giorni ha deciso di lasciare il Varese.

Queste le sue parole: «Volevo solo dire che lascio il Varese. Non ho mollato, sono andato via perché l’offerta economica che mi è stata fatta non era per me accettabile. Non voglio fare polemica, vista la mia età probabilmente tra un paio di anni avrei lasciato io, volevo solo far sapere i motivi del mio addio».