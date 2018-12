Lotta al cyberbullismo, finanziati i progetti di 3 scuole del Varesotto con 75mila euro

Finanziamenti a fondo perduto per programmi che prevengono e contrastano bullismo e cyberbullismo, con particolare riferimento al mondo della scuola. Sono quelli assegnati da Regione Lombardia a 17 progetti presentati nell’ambito del bando ‘Bullout’ dell’assessorato Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità di Regione Lombardia, risultati ammissibili e finanziabili.

I PROGETTI FINANZIABILI PER LA PROVINCIA DI VARESE

In provincia di Varese saranno finanziati 3 progetti, per un totale di 75.000 euro). Avranno accesso ai fondi destinati alla linea di intervento ‘Bullout’, per il territorio della provincia di Varese: il progetto con capofila l’IC I.Masih di Malnate (24.990 euro), quello con capofila Ics di Arcisate (24.995 euro) e di Ipsia Parma Saronno di Saronno (24.790 euro).

“Sono soddisfatta – ha spiegato l’assessore alle Politiche per la famiglia, Genitorialità e Pari opportunità Silvia Piani – per la quantità dei progetti proposti e la qualità dei contenuti. Non ci aspettavamo un’adesione così ampia, segno di un forte interesse delle scuole e delle istituzioni nelle azioni di contrasto al bullismo”.

I DATI

Sono stati premiati 17 progetti, per complessivi 390.000 euro. Il contributo medio è di 22.500 euro per progetto, che sarà erogato previa acquisizione, ove non presente, dell’Accordo di Partenariato, documento obbligatorio previsto dal bando.

“Crediamo sia importante sviluppare e diffondere un modello educativo basato sul rispetto di se stessi e degli altri – ha sottolineato Piani -. E informare i ragazzi sui rischi dell’utilizzo improprio del web e, in particolare, dei social media, facendo comprendere loro quanto ogni forma di bullismo sia impattante sulla vita degli altri”.