Luci, ingranaggi e tanta passione nel presepe all’aperto del signor Michele

Luci, statuine, parti meccaniche che si muovono e un ruscello che scorre davvero tra la capanna della natività e il torchio dell’olio. Il presepe del signor Michele Visalli è un piccolo capolavoro nato dalla fatica e dalla passione in oltre due mesi di lavoro e si trova nel giardino di casa a Cavaria con Premezzo in via Elsa Morante.

Lo ha costruito Michele, un ex ferroviere ora in pensione, con la passione dei presepi e ce lo hanno segnalato i suoi figli, fieri e orgogliosi di ripagare le fatiche del papà regalandogli un po’ di celebrità.

Michele ha sempre fatto il suo presepe, fantasioso ed accuratissimo, in casa, ma quest’anno per la prima volta ha scelto di allestirlo in una versione più grande nel giardino di casa.

L’idea gli è venuta dopo aver visitato la mostra dei presepi di Crodo: «la bellezza di quelle opere mi ha convinto e così ho aperto questo piccolo “cantiere in giardino”», spiega il Signor Michele che si è fatto aiutare da suo figlio per la realizzazione dell’accurato impianto elettrico che muove i tanti meccanismi di cui è composto.

«Sono arrivato dalla Sicilia 35 anni fa – racconta Michele – e nel mio presepe ho riproposto i tanti mestieri che si facevano nel mio paese di campagna». Da quando ha scoperto il velo sulla sua creazione sono tanti i vicini che si fermano a guardare la sua opera e a fargli i complimenti: «spero di aver costruito qualcosa di bello e mi piacerebbe coinvolgere anche il Comune i questo progetto sperando che negli anni possa nascere qualcosa di ancora più bello magari coinvolgendo i bambini delle scuole».