Luci, musica e bus navetta: un Natale tra emozioni e shopping

Il Natale accende e riempie di musica Lavena Ponte Tresa, dove da questa sera si entra nel vivo del ricco programma di iniziative organizzate grazie alla collaborazione tra l’Amministrazione comunale, la Pro loco, le associazioni cittadine, Ascom, i commercianti e gli esercenti del paese.

«Una collaborazione fondamentale – spiega il sindaco Massimo Mastromarino – che ci permette di offrire tante occasioni di incontro per la cittadinanza ma anche di rendere ancora più bella e appetibile Lavena Ponte Tresa per le tante persone che vengono a fare acquisti nei negozi del nostro paese, un vero centro commerciale a cielo aperto».

I commercianti ed Ascom, l’associazione di categoria molto attiva a Lavena Ponte Tresa, hanno dato un grosso contributo sia organizzativo che economico: «Anche quest’anno il dialogo e la collaborazione con il Comune e le associazioni del paese sono stati fondamentali – aggiunge Luciana Montini, presidente del Comitato Commercianti del paese – e i commercianti si sono impegnati molto per contribuire a rendere più bello il centro ma anche alcune zone più periferiche del paese». Il tutto con l’indispensabile regia della Pro loco, sempre molto attiva.

A riempire dell’atmosfera natalizia le vie del paese contribuiranno anche la filodiffusione con musiche a tema e le decorazioni che caratterizzeranno tutti i negozi, con rami di pino e fiocchi rossi.

La novità di quest’anno è il servizio navetta gratuito che ogni sabato di dicembre partirà dal grande parcheggio di via Colombo e farà la spola verso i negozi e i centri commerciali del paese, rendendo più comodo e piacevole lo shopping, ed evitando problemi di parcheggio e traffico.

La navetta degli acquisti sarà attiva nelle giornate dell’8, 15 e 22 dicembre dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17. Nelle giornate di domenica 9, 16 e 23 dicembre – a partire dalle 13 – parcheggi gratuiti in tutto il paese.

Ecco gli appuntamenti che fino al 6 gennaio animeranno Lavena Ponte Tresa:

Questa sera, venerdì 7 dicembre, all’Antica Rimessa del Tram (via Ungheria), alle 17 Christmas Play Party, con i ragazzi del progetto “Spazio ai Giovani” che si sfideranno a un torneo di Fifa18.

Sabato 8 dicembre si entra nel vivo della festa: le vie si riempiono di musica, con la Band itinerante di Babbo Natale, si accendono le luminarie e alle 20,30 nella Chiesa SS Crocifisso ci sarà il Concerto di Natale organizzato dall’associazione Reatium.

Domenica 9 dicembre Lavena Ponte Tresa si prepara ad accogliere numerosi Babbo Natale in Harley-Davidson in piazza Gramsci, dalle 10 alle 13. Per l’occasione le associazioni Artefatti, Basketduemila Lpt e Proloco Lavena Ponte Tresa offriranno uno stuzzicante aperitivo.

Sabato 15 dicembre le vie del centro si animano con le bancarelle del Mercato della Terra del Piambello organizzato da Slow Food, eccezionalmente in trasferta a Lavena Ponte Tresa con i suoi prodotti a km zero. Alle 20.30 all’Auditorium di via Colombo un bel concerto lirico e gospel.

Domenica 16 torna la band di Babbo Natale nelle vie del paese, ci sarà lo stand natalizio del Comitato Carnevale e alle 17.45 lo scambio di auguri in piazza Gramasci. Alle 14.30 all’Auditorium di via Colombo il Festival Junior Band, mentre per i più piccoli alle 16.30 in Biblioteca una bella fiaba sotto l’albero di Natale.

Sabato 22 torna la Band di Babbo Natale, e domenica 23 ci saranno il mercatino degli hobbysti, stand delle associazioni sportive Sci club e Ciclistica, e alle 16.30 all’Oratorio di Lavena lo scambio di auguri natalizi.

Nella serata della Vigilia, lunedì 24 dicembre, dalle 22.30 la posa del Presepe sommerso allo Stretto di Lavena e una suggestiva fiaccolata di Natale da Lavena a Ponte Tresa.

Il programma si chiude il 6 gennaio, con l’arrivo della Befana, alle 15.30 in Biblioteca.

Per seguire tutti gli eventi è stata creata anche una pagina Facebook dedicata al Natale di Lavena Ponte Tresa.

(Nella foto qui sotto: il gruppo che ha organizzato e coordinato gli eventi)