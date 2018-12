A luci spente e senza targa, sospettato per i furti in zona

Nelle scorse ore a Samarate i carabinieri del nucleo operativo e radiomobile hanno denunciato a piede libero, per resistenza a pubblico ufficiale, un diciottenne di Ferno.

I militari, impegnati nei servizi di contrasto ai furti in abitazioni, hanno visto sfrecciare in zona residenziale uno scooter privo di targa, con luci spente. Il conducente non si è fermato all’alt intimato dai carabinieri ed è scattato un rocambolesco inseguimento per le vie del paese.

Raggiunto, il giovane ha opposto ulteriore resistenza al controllo, costringendo i carabinieri alla sua immobilizzazione forzata. A questo punto è scattata la denuncia, mentre il ciclomotore è stato sequestrato.

Cosa ci faceva a luci spente e senza targa? Per questo sono in corso accertamenti per capire se ci siano ulteriori responsabilità rispetto ai furti avvenuti in zona (ne avevamo parlato qui): secondo alcune testimonianze gli autori si dileguavano infatti a bordo di scooter simile a quello del ragazzo che, comunque, non è stato in grado di fornire spiegazioni sul perché fosse in quella zona e soprattutto perché era senza targa.