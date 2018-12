L’ultima del 2018 è amara per la Pro Patria, la Pistoiese vince 3-1

L’ottimo 2018 della Pro Patria si chiude con una sconfitta. La Pistoiese si impone 3-1 sui tigrotti grazie alla doppietta di Fanucchi – in rete al 2’ del primo tempo e al 13’ della ripresa – e alla rete di Cellini nei minuti finali di partita. Non basta ai biancoblu la rete spettacolare di Le Noci al 5’ della ripresa per il momentaneo 1-1. Un vero peccato per la Pro Patria, che perde in un sol colpo la striscia positiva e l’imbattibilità, che durava da quattro gare. Meriti agli arancioni, che hanno sfruttato cinicamente due errori biancoblu, difeso con ordine e chiuso i conti in contropiede. Per i tigrotti rimane l’amaro di chiudere il 2018 con una sconfitta, ma il 2019 sarà un anno storico – quello del centenario – e che ci si aspetta possa essere molto positivo. Ci si rivede dopo la pausa il 20 gennaio allo “Speroni” contro l’Olbia.

FISCHIO D’INIZIO – Ultima del 2018 e prima di ritorno per la Pro Patria, impegnata in casa di una Pistoiese affamata di punti per lasciare i bassifondi della classifica. Mister Ivan Javorcic non cambia il suo 3-5-2 ma attua l’ormai classico turnover: in difesa, anche a causa dell’indisponibilità di Molnar, ci sono Battistini, Zaro e Lombardoni davanti al portiere Tornaghi. Bortoni è al centro della mediana affiancato da Ghioldi e Fietta, Mora agisce sulla fascia destra, Sane a sinistra mentre in avanti Santana e Gucci formano il tandem offensivo. Per la Pistoiese di mister Antonino Asta il modulo è il 3-4-1-2 con Fanucchi alle spalle dell’attacco rapido formato da Forte e Latte Lath, che all’andata sforò il gol del pareggio nel finale colpendo un clamoroso palo.

IL PRIMO TEMPO – Parte male la gara per la Pro Patria, che dopo 2’ si ritrova sotto: Sane perde il contrasto sulla fascia contro El Kaouakibi, cross in mezzo per Fanucchi che sotto porta batte Tornaghi con un tocco al volo di piatto destro. I tigrotti non riescono a reagire, imbrigliati dall’attenta difesa arancione, che non lascia spazi ed è pronta a far ripartire i due attaccanti Forte e Latte Lath, sempre insidiosi in velocità. Di occasioni da gol vere e proprie non ce ne sono: al 30’ Santana prova il destro da punizione, ma la mira è errata. Il capitano al 33’ è inoltre obbligato a lasciare il campo per un fastidio all’anca, al suo posto Le Noci. Non succede più nulla fino all’intervallo, con i toscani che difendono bene il vantaggio.

LA RIPRESA – L’inizio secondo tempo sorride invece alla Pro Patria, che si ripresenta in campo con Pedone e Galli al posto di Mora e Sane e trova il pari al 5’ con Le Noci. Beppegol sigla un gol capolavoro con un tiro al volo da fuori area che si infila all’incrocio del pali. La Pistoiese però non demorde e si riporta in attacco trovando il nuovo vantaggio al 13’, sempre con Fanucchi; il numero 10 arancione sfrutta un rilancio difettoso della difesa della Pro Patria, controlla al limite dell’area e trafigge Tornaghi con un sinistro all’angolino. La mossa di mister Javorcic è quella di alzare il baricentro inserendo la punta di peso Mastroianni per il centrocampista Ghioldi: due punte pure e Le Noci da rifinitore. La difesa della Pistoiese però non concede nulla, si chiude bene e controlla ottimamente i lanci lunghi biancoblu. I tigrotti provano ad alzare i giri e al 20’ costruiscono una buona azione con Mastroianni e Gucci, ma Le Noci calcia alto da buona posizione. Un minuto dopo è attento Meli sul primo palo a deviare in angolo il destro al volo di Mastroianni. Con il passare dei minuti la Pro Patria perde precisione, aiutando la difesa di casa che rimane ordinata. Entra anche Disabato, che al 42’ arma il destro, calciando però troppo centrale per impensierire Meli. Il finale dice bene alla Pistoiese: contropiede ficcante al 48’ portato avanti da due subentri, Llamas serve Cellini che da due passi mette in rete con un tocco sporco siglando il 3-1 e chiudendo i conti.

PISTOIESE –PRO PATRIA 3-1 (1-0) Marcatori: 2′ p.t. e 13′ s.t. Fanucchi, (PT); 5′ s.t. Le Noci (PP), 48’ s.t. Cellini (PT) PISTOIESE (3-4-1-2): 1 Meli; 13 Muscat, 5 Dossena, 4 Terigi; 2 El Kaouakibi, 8 Vitiello, 17 Luperini, 3 Cagnano (40′ s.t. 32 Ceccarelli); 10 Fanucchi (31′ s.t. 9 Cellini); 11 Latte Lath (40′ s.t. 25 Llamas), 24 Forte (17′ s.t. 6 Tartaglione). A disposizione: 12 Crisanto, 18 Sallustio, 19 Dosio, 21 Cerretelli, 22 Pagnini, 29 Picchi. All. Asta. PRO PATRIA (3-5-2): 1 Tornaghi; 4 Battistini, 19 Zaro, 18 Lombardoni; 20 Mora (1′ s.t. 24 Pedone), 23 Ghioldi (16′ 17 Mastroianni), 14 Bertoni (36′ s.t. 8 Disabato), 16 Fietta, 25 Sane (1′ s.t. 3 Galli); 11 Santana (33′ p.t. 10 Le Noci), 9 Gucci. A disposizione: 12 Mangano, 2 Marcone, 13 Gazo, 15 Boffelli, 21 Colombo. All. Javorcic. ARBITRO: Lorenzin di Castelfranco Veneto (D’Apice e Costin). Angoli: 3 – 1. Recupero: 2′ p.t. – 5′ s.t. Ammoniti: Mora, Sane, Gucci, Galli (PP); Terigi (PT). Note: Giornata mite e soleggiata. Terreno di gioco in ottime condizioni.

RISULTATI: Alessandria – Juve U23 0-1; Arezzo – Lucchese 0-0; Carrarese – Arzachena 2-; Cuneo – Pisa 0-0; Novara – Pontedera 1-0; Olbia – Albissola 1-1; Piacenza – Pro Vercelli 0-1; Pistoiese – Pro Patria 3-1; Siena – Pro Piacenza 3-0 (a tavolino); Virtus Entella – Gozzano 0-0.

CLASSIFICA: Piacenza, Pro Vercelli 36; Arezzo, Carrareze 34; Virtus Entella 31; Pisa 30; Pontedera, Siena 28; Pro Patria 27; Novara 26; Cuneo, Juve U23 24; Gozzano 22; Alessandria 20; Albissola, Pistoiese 17; Olbia, Lucchese 16; Arzachena 14; Pro Piacenza 13.