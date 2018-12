Maltrattamenti in famiglia: “Quel ragazzo si sentiva inadeguato”

Maltrattamento contro familiari. Un reato per il quale era oggi in aula una donna di 49 anni accusata di aver agito oltre i normali metodi di correzione su un bambino con cui ha vissuto per anni perché entrato nella sua casa dopo gravi problemi famigliari.

Permanenza che secondo l’accusa si è trasformata in un gorgo fatto di rimproveri gravi e continui, presto trasformati in comportamenti capaci di turbare profondamente la sua crescita, tanto che il «minore presentava difficoltà dal punto di vista emotivo e si riteneva opportuno sostegno psicoterapico. Vissuti profondi di abbandono, forti ansie e paure. Si sentiva inadeguato».

Questo il racconto dello psico terapeuta infantile che ha avuto in cura il ragazzo – nato nel 2001 – da aprile 2016 a marzo 2017.

«All’inizio il minore parlava della difficoltà che stava vivendo. Poi ha riportato in seduta ricordi di quello che viveva nella precedente dimora».

«Raccontava che quando era a casa c’erano delle punizioni» – spiega l’esperto – «e raccontava di aver letto tanti fumetti perché spesso era in punizione e non poteva vedere la televisione».

Ma spesso il ragazzo subiva a suo dire delle pesanti punizioni: «Ha raccontato durante le sedute che spesso era costretto a mangiare la trippa, la cosa che più odiava al mondo. Oppure costretto a mettere il pannolone la sera perché si faceva la pipì a letto. O ancora di stare in piedi, faccia al muro, senza potersi girare per molto tempo».

Ora il giovane è ospite di una struttura protetta, sta completando un ciclo di studi professionali e tra poco sarà maggiorenne. Il processo va avanti.