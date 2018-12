“Moffola e Ciaspola” a teatro fanno Scintille, con la musica classica

“Moffola e ciaspola” per vivere lo spirito del Natale a teatro e iniziare ad apprezzare la musica classica sin da piccoli. Lo spettacolo per bambini andrà in scena sul palco del Teatro Delia Cajelli di via Dante Alighieri a Busto, nel pomeriggio di domenica 16 dicembre come nuovo appuntamento della rassegna teatrale per i più piccoli “Scintille”, curata dal Progetto Zattera.

La rappresentazione si apre sul giorno della vigilia, il 24 dicembre: la slitta di Babbo Natale è carica di doni e le renne volanti sono pronte per il loro lavoro. Tutte, tranne le due più piccole, Moffola e Ciaspola, che proprio non ne vogliono sapere! Sono stanche e vogliono rimanere al calduccio.

Babbo Natale partirà senza di loro ma dalla slitta cadrà una lettera di un bambino molto speciale.

In quel momento, per le due renne, inizierà un’avventura in un paese molto particolare e pieno di sorprese.

Al racconto si intervalleranno brani musicali di Bach, Mozart, Rossini, Holst suonati da un’orchestra di 30 musicisti diretta dal maestro Fabrizio Tabacchini.

“Moffola e ciaspola”, spettacolo di teatro per bambini (dai 3 anni in su), andrà in scena domenica 16 dicembre alle ore 16.30 al Teatro Delia Cajelli di via Dante Alighieri 20, a Busto Arsizio.

Il costo del biglietto è di 7 euro.

La prenotazione dei biglietti è gratuita e consigliata su Eventbrite, via email all’indirizzo prenotazionesociale@libero.it oppure via telefono al numero 349.3281029.

La biglietteria del teatro sarà aperta: venerdi 14 dicembre dalle 17.00 alle 20.00 e domenica 16 dalle 10.30 alle 16.30.

Per maggiori informazioni consultare il sito o la pagina Facebook di Progetto Zattera.