Mondiali in vasca corta: Castiglioni in semifinale nei 100 rana

Bella prova in batteria per Arianna Castiglioni che nella notte italiana ha nuotato il primo turno dei 100 rana ai Mondiali in vasca corta di Hangzhou.

La campionessa di Busto Arsizio, tesserata per il Team Insubrika, ha ottenuto il quinto posto complessivo nelle batterie gareggiando nel gruppo più competitivo, il sesto, nel quale sono stati staccati i crono migliori. 1’05″24 per Castiglioni, tempo di poco più alto rispetto all’altra azzurra Martina Carraro, terza in 1’05″06.

La migliore del lotto è stata invece l’americana Meili, imprendibile in 1’03″76, oltre mezzo secondo in meno rispetto alla giamaicana Atkinson, già oro sui 50 metri. Oggi Castiglioni sarà inserita nella prima semifinale (con Atkinson e con la belga Lecluyse come principali avversarie) e tenterà di qualificarsi alla finalissima di domani, sabato 15.

L’allieva di coach Gianni Leoni dovrà però evitare di peggiorare il proprio tempo di batteria, un “peccato” che ogni tanto affligge le gare di Arianna e che è riaffiorato anche in occasione della gara sui 50 metri di martedì scorso. L’approdo alla finale sembra oggi a portata di mano visto che Castiglioni ha nuotato il primo turno con 31 centesimi di margine sulla nona classificata, la cinese Yu.

In semifinale ci sarà – sui 50 farfalla – anche Matteo Rivolta: il campione di Arconate ha superato le batterie, seppure con il 13° tempo complessivo. Per lui il tempo di 53″02, un centesimo meglio dell’altro azzurro Codia. Per entrambi però serve un’impresa per guadagnare la finale.