Monsignor Delpini incontra i sindaci della rete civica per l’accoglienza

Questa mattina gli Amministratori della rete civica per l’accoglienza e la lotta alla povertà hanno incontrato Monsignor Delpini Arcivescovo di Milano. «È stato un momento importante durante il quale hanno portato la testimonianza sul lavoro svolto in questi anni nelle loro Comunità – spiega Attilio Aimetti, sindaco di Comerio -. I progetti di accoglienza diffusa sviluppati in questi anni in numerosi Comuni del varesotto sono stati un’esperienza positiva di crescita e partecipazione».

«L’attenzione costante verso le Persone che si trovano in situazioni di difficoltà siano essi stranieri o italiani ha sempre caratterizzato l’azione degli Amministratori – prosegue Aimetti -. Le considerazioni e l’incoraggiamento manifestati da Mons. Delpini agli Amministratori sono stati un importante segnale di attenzione e condivisione per il lavoro svolto in questi anni. Il comune impegno delle Istituzioni e della Chiesa nell’essere vicini e attenti verso le Persone in difficoltà continuerà, auspicando un intervento normativo che possa ulteriormente definire, chiarire e migliorare alcuni aspetti relativi al rispetto dell’umanità».