Musica, arte, film, chiacchiere e il brindisi per la “Notte Folle”

La notte è folle… soprattutto a Cittiglio.

Giovedì 13 dicembre, a partire dalle ore 20.30, nel Reparto di Psichiatria dell’Ospedale di Cittiglio si terrà la ormai tradizionale manifestazione LA NOTTE FOLLE, frutto della sinergia tra la Psichiatria del Verbano, il Rotary Club Sesto Calende Angera “Lago Maggiore” e l’Accademia musicale “Sant’Agostino”.

La presenza del pubblico alla serata è per tradizione libera e gratuita.

Dopo l’introduzione di Isidoro Cioffi, primario della Psichiatria del Verbano, e di Alessandro Corti, presidente del Rotary Club “Sesto Calende Angera”, porteranno il loro saluto autorità locali.

Antonio Bandirali, Ettore Ceriani e Alberto Piatti illustreranno le opere di Amleto Emery, con un linguaggio pittorico che lo stesso Emery aveva definito “Il linguaggio dell’anima”.

La fotografa Elisa Lovati presenterà la propria mostra “Il Palio dentro”; la conoscenza e l’amore per il mondo dei cavalli le hanno reso più facile l’approccio al Palio dove il cavallo è l’interprete principale. Elisa Lovati predilige le foto “rubate” dove i soggetti non sono mai in posa, permettendole di ritrarre momenti veri dove i sentimenti emergono prepotenti.

La performance vocale “Voce che avvicina” di Costanza Sansoni e Oskar Boldre si avvarrà della voce in modo inconsueto sondando e sperimentando lo strumento (voce) nelle più disparate direzioni. Attraverso giochi ritmici, timbrici, armonici, linguistici, i due cantanti creeranno dialoghi, evocheranno situazioni, simuleranno relazioni, tutto solo ed esclusivamente utilizzando l’arte dell’improvvisazione vocale. Una performance esclusiva per la Notte Folle con un finale … a sorpresa!!

Seguirà il cortometraggio “Scene di ballo da film amati”, per una sigla di cinema condiviso sotto le stelle di una calda estate fra “Amici” montato da Silvia Lavit, film-maker formatasi a Parigi, già impegnata come aiuto regista col gruppo del regista Luca Guadagnino che ha girato al Grand Hotel del Campo dei Fiori il film “Suspiria”, remake di quello di Dario Argento.

Concluderà la serata “Film: Suoni ed emozioni” un appassionante viaggio musicale vintage (sulle note di N. Rota, N. Piovani, E. Morricone) con un originale e coinvolgente accompagnamento filmico. Al pianoforte Fabio Bruno; al pianoforte e tastiere Loriano Blasutta; al clarinetto e fisarmonica Umberto Quartaroli.

A conclusione un rinfresco augurale.

«La Notte folle è un evento ormai radicato sul territorio, che, – spiega Isidoro Cioffi, Direttore del Dipartimento di Salute mentale e della Psichiatria del Verbano – anno dopo anno, ha permesso alla Psichiatria del Verbano di stringere con il territorio un eccezionale rapporto, ha fugato pregiudizi e resistenze fornendo risposte tese ad avvicinare, in modo sereno, costruttivo, addirittura allegro, il mondo psichiatrico alla comunità, e viceversa. E’ una di quelle feste dove cultura, divertimento, sfiziosi rinfreschi, umanità, fraternità, conoscenza e affetto tengono banco, come le tante iniziative che, con varie modalità, si svolgono un po’ in tutte le strutture della Psichiatria del Verbano e alle quali ha sempre libero accesso il pubblico».

Alla Notte folle 2018 hanno collaborato anche Marco Piccinelli, Psichiatra del Verbano, Nicoletta Bezzolato, caposala della Psichiatria, il personale della Psichiatria del Verbano e dell’ufficio tecnico dell’Ospedale di Cittiglio.