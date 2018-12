“Natale con Campagna Amica”: gli AgriMercati moltiplicano le loro date

In vista del Natale crescono gli appuntamenti con Campagna Amica e gli AgriMercati sul territorio: in particolare, si moltiplicano le date degli appuntamenti a Varese e ci sarà un’edizione speciale e inedita a Tradate: nel capoluogo, oltre ai consueti appuntamenti settimanali (ogni giovedì in piazza Giovine Italia e ogni venerdì in piazzale De Gasperi), ci saranno quattro “edizioni straordinarie” con l’AgriMercato di Campagna Amica in via Marconi: prima data oggi, 8, accompagnata da un buon riscontro di pubblico. E poi, ancora, 22, 23 e 24 dicembre, con orario dalle 8.30 alle 19, presenti i produttori con formaggi, miele, conserve, succhi, ortaggi, zafferano, cosmetici e salumi.

A Tradate, invece, l’appuntamento è domani (domenica 9 dicembre), dalle ore 8.30 alle 19, con un’AgriMercato in via Santo Stefano dove si potranno trovare formaggi, riso, miele, ortaggi, conserve, succhi e cosmetici.

Il regalo enogastronomico è uno fra i preferiti dai consumatori per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e le tradizioni delle nostre terre prealpine. Scegliendo tra i prodotti presenti, i consumatori potranno trovare le idee giuste per i propri menu delle feste, ma anche per comporre il miglior cesto natalizio da regalare agli amici, certi di “azzeccare” il dono più gradito per chi lo riceverà.