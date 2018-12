Natale, regali e spesa last minute nei mercati di Campagna Amica

I menu dei pranzi e cenoni delle feste sono al centro dell’ultimo weekend utile prima di imbandire le tavole con le aperture speciali dei mercati agricoli coperti di Campagna Amica in Lombardia. L’appuntamento è per sabato 22 dicembre a Milano e Sondrio.

Nel capoluogo lombardo, per l’occasione i produttori Coldiretti aspettano i consumatori alfarmers’ market di Porta Romana in via Friuli 10/A con orario continuato dalle 8 alle 19. Durante la mattinata, a partire dalle ore 10.30, i segreti dei cuochi contadini con le ricette dei dolci della tradizione per il periodo delle feste, mentre per tutta la giornata sarà possibile farsi consigliare per la scelta dei prodotti inimitabili del territorio per stupire a tavola, prendendo spunto anche dalla prima rassegna dei cesti natalizi da mettere sotto l’albero: da quello della tradizione, per gli amanti dei sapori di una volta, a quello green per chi ha il pollice verde; da quello insolitocon le curiosità più particolari, a quello DOC fino a quello no vegan. I consumatori potranno, inoltre, farsi confezionare il proprio cesto su misura a fronte di un’offerta libera che andrà in beneficienza, mentre per i più piccoli sarà possibile farsi fotografare insieme a Babbo Natale.

Nella mattinata di sabato 22 dicembre, fino alle ore 12.30, porte aperte anche al mercato contadino coperto di Sondrio nel piazzale della stazione ferroviaria dove ai consumatori saranno proposte degustazioni gratuite di dolci, vin brulè e succhi di frutta.

Più di un italiano su cinque (21%) – spiega la Coldiretti – attende l’ultima settimana per acquistare i regali per se stesso o per gli altri da mettere sotto l’albero. Tra i regali più gettonati, insieme alla tecnologia, all’abbigliamento, ai libri e ai prodotti di bellezza, anche l’enogastronomia per l’affermarsi di uno stile di vita attento alla riscoperta della tradizione a tavola, che si esprime con la preparazione fai da te di ricette personali per serate speciali o con omaggi per gli amici che ricordano i sapori e i profumi della tradizione. Da segnalare – conclude la Coldiretti – la preferenza accordata all’acquisto di prodotti Made in Italy anche per aiutare l’economia nazionale e garantire maggiori opportunità di lavoro a sostegno della ripresa.