Il Natale si avvicina, luci e mercatini in tutta la provincia

Un fine settimana da brivido con temperature basse e la possibilità di qualche fiocco di neve e tantissimi eventi, tutti dedicati all’arrivo delle festività natalizie – Il Meteo

MERCATINI ED EVENTI DEL NATALE

Varese – Sabato torna l’Antico mercato bosino, dalle ore 8.00 alle ore 18.00 in Corso Matteotti, Via Marconi, Piazza Carducci. Sotto il portico di Via Cairoli invece, c’è il Mercatino degli hobbisti e degli artisti e esposizione di hobbisti e prodotti artigianato.

Varese – Sabato dalle ore 8.00 alle ore 20.00, Piazza Podestà c’è gazebo di Telethon 2018 per raccolta fondi per la ricerca sulle malattie neuromuscolari, genetiche e rare, che accompagnerà la maratona televisiva del 14-15-16 dicembre in tutta Italia e che vedrà l partecipazione di numerosi partner (i principali: UILDM, BNL, AVISS, Comuni e Associazioni territoriali). www.telethon.it

Varese – Continua il percorso de “Il dono”, il viaggio dei Re Magi per incontrare volti e luoghi della città e raccogliere doni destinati ai più bisognosi e unire i cittadini nello spirito del Natale, all’insegna del dono e dell’accoglienza. Nel fine settimana tra il 14 e il 16 dicembre la manifestazione toccherà i rioni di Valle Olona e San Fermo, Bosto e infine il Sacro Monte – Tutto il programma

Varese – Induno Olona – Venerdì 14 dicembre a Varese (in piazzale De Gasperi, dalle 8.30 alle 12.30) e sabato 15 dicembre a Induno Olona (in via Jamoretti, a San Cassano dalle 8.30 alle 12.30), all’Agrimercato di Coldiretti si potranno acquistare gli “alberi di Natale” realizzati con le piante dei boschi distrutti dal maltempo di inizio novembre nel Nord Est d’Italia. – Tutto il programma

Varese – Ha aperto il 13 dicembre 2018, la tradizionale Mostra di Natale dei prodotti artigianali realizzati dai frequentatori dei Centri della Terza Età del Comune di Varese. Per quattro giorni, dal 13 fino al 16 dicembre dalle 10 alle 18, si potrà visitare lo spazio ex Iat di via Romagnosi – Tutto il programma

Varese – Il gruppo alpini di Varese organizza per sabato 15 dicembre il concerto di Natale. Il tradizionale Concerto del gruppo Alpini Varese “Il piacere di donare” si terrà presso la Chiesa di S.Antonio alla Motta a Varese sabato 15 dicembre, con inizio alle 21. – Tutto il programma

Varese – Domenica, corsa dei Babbi Natale: dalle ore 14.30 alle 17.00 per le vie colorate del rione di Bizzozero. Partenza e arrivo dalla Scuola Marconi. Premiazione e a seguire merenda con sorpresa. Evento organizzato da Comitato Genitori scuola primaria G. Marconi.

Varese- Bobbiate – Sabato “Babbo Natale Show” all’oratorio di S. Grato. Festa di Natale della Scuola Primaria Enrico Fermi, organizzata dall’Associazione di animazione e arti nello spettacolo “I Giullari del 2000”. Spettacolo di varietà Circus di alta scuola circense all’insegna delle giocoleria, della magia, delle gag comiche.

ore 19.00 Concerto di Natale dei bimbi della scuola presso la chiesa di san Grato, ore 20.00 apertura stand gastronomico, ore 21.00 inizio spettacolo Babbo Natale Show. Consegna caramelle/cioccolatini ai bambini. Evento organizzato da Associazione Genitori di Bobbiate della Scuola Enrico Fermi.

Varese – Domenica Calandàri d’ ra Famiglia Bosina, par ur 2019: appuntamento alle ore 10 alla Sala Montanari del Comune di Varese (Via dei Bersaglieri, 1). L’annuario curato dall’associazione che si occupa di tenere viva la tradizione locale varesina è dedicato quest’anno alla bici, con approfondimenti dedicati ai Mondiali del 2008 e all’atleta valceresina Noemi Cantele. Fra i contributi quello di Ezio Motterle, ex capo della redazione di Varese de Il Giorno.

www.famigliabosina.it

Varese – Dalla Chiesa della Natività di Betlemme, la Luce della Pace, arriverà nella nostra città nel pomeriggio, per portare una speranza nei luoghi di sofferenza ore 17.30 arrivo in Stazione FS di Varese e accoglienza. Consegna Luce a delegazioni di preadolescenti, adolescenti e giovani che la porteranno in luoghi della città. Corteo con gli Scout lungo le vie del centro (dalla stazione a Palazzo Estense) e ore 18.00 incontro con il Sindaco per la consegna della Luce alla città. Evento organizzato da Oratori della Comunità Pastorale, in collaborazione con gruppi AGESCI Varese1, Varese3, Varese8, FSE Varese3, Induno Olona1, Bisuschio1, www.lucedellapace.it.

Varese – Domenica concerto di Gala della Banda Musicale Azzurra di Castronno, ore 18.00 al Salone Estense del Comune di Varese (Via Sacco, 5). Dirige il Maestro Massimiliano Legnaro, Ingresso libero. Evento organizzato da Ass. Fondo di Colleganza dei Dipendenti del Comune di Varese.

Varese – Musica solidale, appuntamento alle 18.00 alla Chiesa di Sant’Ambrogio di Giubiano con l’Orchestra “I Piccoli Musici Estensi”, direttori Carlo Taffuri e Babak Khayami. Primo concerto nell’ambito della rassegna “Musica Solidale” promossa da ImmaginArte e patrocinata dalla Provincia e Comune di Varese per sostenere le realtà del territorio che portano avanti progetti sociali, umanitari, socio-sanitari o di volontariato. I Piccoli Musici Estensi dedicheranno il concerto alla raccolta fondi per l’Asilo Infantile di Giubiano suonando musiche di Bach, Tchajkovskij, Nilsson, Webster e, in collaborazione con i bambini dell’Asilo, tradizionali natalizi.

Schiranna – Uscite Narranti propone il Panettone alla Schiranna e brindisi con auguri: appuntamento domenica alle ore 14.30 in Piazzale Roma. Qui presero forma i primi idrovolanti della Aeronautica Macchi, già Nieuport-Macchi. Panettone vista lago per tutti. Durata 2 ore circa. Evento organizzato da OfficinAmbiente info@officinambiente.org o www.officinambiente.org.

Bregazzano – Domenica alle 16.15 arrivo di Babbo Natale che raccoglierà le letterine dei bimbi e scatterà foto insieme a loro. Alle ore 17.00 concerto dell’Accademia del coro Soul Gift, musiche natalizie gospel presso la Chiesa di San Sebastiano. A seguire ristoro a base di vin brulè e dolci natalizi. Evento organizzato da Amici di Bregazzana e Comune di Varese.

Comerio – Una giornata tra mercatini, laboratori e buon cibo. È quello che animerà domenica 16 dicembre Comerio con una giornata di festa organizzata dalla Pro Loco per le vie del paese. Il programma prevede una giornata di attività a cui si aggiungerà anche l’iniziativa benefica degli addobbi ai 18 alberi di Natale che la Pro Loco, dopo le feste, donerà al Campo dei Fiori – Tutto il programma

Leggiuno – Aperte anche questo fine settimana le Lucine di Leggiuno, dalle 17 alle 23 – Tutto il programma

Cocquio Trevisago – L’Associazione Culturale Casa Ungherese Magyar Hàz è lieta di invitare tutti il 15 dicembre dalle 18 presso Teatro Soms (Via Malgarini, 3 Caldana di Cocquio Trevisago) al Ballo di Natale. E’ un evento nel segno della musica e del ballo tradizionale. – Tutto il programma

Azzate – Appuntamento domenica 16 dicembre a Villa Castellani: una giornata dedicata ai bambini con tanti eventi. Non mancano visite guidate per adulti appassionati di storia e libri antichi – Tutto il programma

Sesto Calende – Appuntamento dedicato ai bambini con il Trenino di Babbo Natale il cui arrivo è previsto per sabato 15 dicembre. Per tutta la giornata di sabato, dalle 10 del mattino e sino alle ore 18, i bambini potranno gratuitamente percorrere strade e piazze del centro illuminate a festa. In programma anche cioccolata calda e canti a tema – Tutto il programma

Besano – Una domenica aspettando il Natale con i sapori della Valceresio, il mercatino di Natale, musica e vin brulè. L’iniziativa “Natale in Valceresio”, è organizzata da Mondo agricolo di Besano con la collaborazione dell’associazione Valle del Ceresio. L’appuntamento è per domenica 16 dicembre a Besano, nello spazio di Mondo Agricolo, in via Gastaldi 21. Dalle 10 alle 17.30 – Tutto il programma

Somma Lombardo – Domenica 16 dicembre presso l’Estetica Relax Time ci sarà un grande evento gratuito per supportare Dottor Sorriso, una ONLUS che aiuta i bambini a non sentirsi in ospedale. L’evento durerà tutto il giorno dalle 10.00 alle 19.00, sarà una grande festa con truccabimbi, gonfiabili, la pet therapy Nice To Meet You, i bellissimi cani da slitta dell’allevamento Ombra del Lupo che faranno divertire i bambini e, immancabile, Babbo Natale. – Tutto il programma

Vizzola Ticino – Un Villaggio di Natale accattivante, dedicato al Grinch, il personaggio più irriverente, cinico e simpatico del Natale, che a novembre tornerà nei cinema. Il Villaggio del Grinch sarà aperto tutti i sabati e le domeniche, dal 17 novembre al 30 dicembre, dalle 10:30 alle 17:30. – Tutto il programma

Busto Arsizio – Concerti, cori, mercatini e una conferenza sui Re Magi: questo e molto altro nel fine settimana in città che inizia già da venerdì sera e continua fino a domenica – Tutto il programma

Gallarate – Il Jesus Love and Blue Sky Gospel Choir, apprezzata formazione gallaratese, si esibirà sul palco del Teatro Nuovo di Madonna in Campagna, che nella sua stagione tradizionalmente propone anche almeno un appuntamento in musicale. L’appuntamento è sabato 15 dicembre 2018, alle 21, al Teatro Nuovo di Gallarate, via Leopardi. – Tutto il programma

Saronno – Domenica 16 dicembre in piazza Libertà la rappresentazione del Presepe vivente della Fondazione Avsi che da 45 anni realizza progetti per lo sviluppo nei paesi più poveri – Tutto il programma

Itinerari – In occasione dei principali mercatini natalizi e delle feste in piazza, il territorio del Distretto turistico dei Laghi (che comprende la sponda piemontese del Verbano, il lago d’Orta e le Valli Ossolane) si accende con luci e musica e promuove 19 eventi inediti e luminosi. Fontane, giochi di luci, proiezioni accompagneranno queste giornate di dicembre in un tour all’insegna della magia del Natale. – Tutto il programma

PRESEPI

Velate, Varese – Al Battistero di Velate in piazza Santo Stefano a Varese sarà possibile ammirare una rassegna di presepi, provenienti da collezione privata, realizzati dal designer gallaratese Ambrogio Pozzi, scomparso nel 2012. Inaugurazione sabato, alle 17 – Tutto il programma

Germignaga – Domenica, in chiesa, ci sarà la presentazione del presepe e tutti sono invitati a partecipare portando una sedia – Tutto il programma

Porto Ceresio – Domenica 16 dicembre inaugurazione del Presepe sommerso che sarà posato dai sommozzatori di GODiving. Gesù Bambino arriverà in bicicletta da Busto Arsizio – Tutto il programma

Porto Ceresio – Domenica 16 dicembre si inaugura in Sala Luraschi la 14esima edizione della Mostra dei presepi e prende il via la terza edizione della Passeggiata dei presepi. Tra l’esposizione e i 40 presepi sparsi per il paese, si potranno ammirare oltre 100 rappresentazioni della Navità. – Tutto il programma

INCONTRI

Varese – Sabato “Luci nel buio. Storia ed esplorazioni della Grotta Remeron”, Sala Convegni Villa Recalcati Piazza Libertà, 1, Presentazione documentario. Ingresso libero. Evento organizzato da Gruppo Speleologico Prealpino

Varese – Domenica 16 dicembre, alle ore 10, in sala Montanari (ex Cinema Rivoli) in via Dandolo, a Varese, verrà presentato il Calandàri d’ra Famiglia Bosina, par ur 2019 – Tutto il programma

Varese – Sabato 15 dicembre alle ore 16 al Castello di Masnago, Sabrina Simoni e Siro Merlo presentano il loro libro accompagnati dai giovani musicisti dell’Accademia Papillons – Tutto il programma

Varese – Sabato 15 dicembre, alle ore 20:30, torna lo Spettacolo Magico Natalizio organizzato dal negozio AssoKappa di Varese, in collaborazione con l’Associazione Culturale Binario 9 3/4. “Saturday Magic Night” vedrà in scena maghi professionisti con anni di esperienza alle spalle e giovani emergenti – Tutto il programma

Angera – Weekend “in giallo” con gli appuntamenti della biblioteca. Dalla cena con delitto alla rassegna dedicata ai capolavori di Hitchcock. In programma anche un appuntamento natalizio per i più piccoli – Tutto il programma

Busto Arsizio – C’è un po’ di Varesenews nel terzo e ultimo appuntamento con “The Social Bookshop”: venerdì 14 dicembre dalle 16 alle 19 sarà in libreria a Busto Libri Stefania Radman, giornalista di VareseNews e corrispondente varesina di Radio Popolare, che si calerà nelle vesti di “personal shopper” per aiutare a scegliere i “libri di Natale” ideali.

Como – Domenica 16 dicembre 2018 riapre al pubblico – dopo alcuni lavori di restauro – il Museo di Villa Bernasconi, l’originale realtà museale ospitata nell’omonima splendida villa Liberty a Cernobbio, sul Lago di Como. – Tutto il programma

TEATRO

Varese – A teatro per aiutare il nostro cuore: domenica 16 dicembre al Teatro OpenJobMetis va in scena lo spettacolo multimediale di carattere scientifico e divulgativo. Sul palco si alterneranno riferimenti storici con rappresentazioni teatrali, proiezioni su grande schermo di video animazioni HD spettacolari sulla funzione del cuore, riferimenti a ciò che il cuore rappresenta nell’arte, nella musica e nella gioia di vivere. – Tutto il programma

Laveno Mombello – Venerdì 14 e sabato 15 dicembre i Benvenuto Players presentano una “panto”, una forma prettamente anglosassone di spettacolo natalizio per bambini e adulti. Si canta, si balla, si parla, con battute a-go-go – Tutto il programma

Luino – Una serata musicale pro Elisa Parrino, la ragazza sulla sedia a rotelle che che lotta per i diritti dei disabili. Si terrà domenica prossima, il 16 dicembre al Teatro Sociale di Luino, via XXV Aprile alle 20. – Tutto il programma

Malnate – A Malnate arriva “Adesso”, il reading letterario che arriva al cuore dei giovani: domenica 16 dicembre alle ore 17 la narrazione sui temi dell’adolescenza, proposta dalla cooperativa sociale NATURart andrà in scena all’Aula Studio del Parco 1° maggio in via Savoia a Malnate nell’ambito della serata” Venti in Movimento”. – Tutto il programma

Cassano Valcuvia – La stagione teatrale del Teatro Comunale di Cassano Valcuvia, Latitudini, propone sabato il 15 dicembre, alle ore 21.00, lo spettacolo “Digiunando davanti al mare. Per un racconto su Danilo Dolci”, interpretato da Giuseppe Semeraro, con la regia di Fabrizio Saccomanno e la drammaturgia di Francesco Niccolini. – Tutto il programma

MUSICA

Varese – Alberto Fortis incontra i fan al negozio Varese Dischi di Varese. L’appuntamento è per sabato 15 dicembre, alle 18 in Galleria Manzoni – Tutto il programma

Varese – Sabato sera (15 dicembre) alle Cantine Coopuf con duo d’eccezione. A Varese arrivano i Peter Kernel, duo svizzero canadese composto dal graphic designer Aris Bassetti e la film maker Barbara Lehnhoff, hanno pubblicato il primo di quattro album nel 2008. – Tutto il programma