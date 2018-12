Navette gratuite per la fiaccolata al Sacro Monte

Gli eventi per il Natale 2018 proseguono e giovedì 27 dicembre si svolgerà l’ormai tradizionale e attesa Fiaccolata lungo la Via Sacra del Sacro Monte. Una manifestazione che negli ultimi anni sta riscuotendo sempre più successo attirando persone anche oltre i confini cittadini.

La partenza della Fiaccolata è prevista dalla Prima Cappella alle ore 20.30. L’arrivo in cima a Santa Maria del Monte è previsto per le 21.30 in piazzetta Paolo VI dove ci sarà lo scambio di auguri e gli Alpini di Varese accoglieranno i partecipanti con panettone, tè, vin brulé e cioccolata calda.

Anche per la Fiaccolata del 27 dicembre il Comune di Varese, in sinergia con Autolinee Varesine, metterà a disposizione un servizio di navette gratuite. Le corse di andata delle navette partiranno da piazzale De Gasperi/via Borghi alle 19.00, 19.10, 19.20 e 19.30 e raggiungeranno piazzale Montanari da dove i cittadini potranno raggiungere comodamente la Prima Cappella dove partirà la Fiaccolata. Sono previste fermate intermedie a Sant’Ambrogio (Milite Ignoto), Sant’Ambrogio Virgilio 26 (Prealpi), Sant’Ambrogio Virgilio 54 (Robarello), Fogliaro Virgilio 78 (Archimede) e Bivio Velate Quintino Sella 30 (Adige). Le corse di ritorno partiranno da piazzale Pogliaghi alle 23.00, 23.10, 23.20 e 23.30.