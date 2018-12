Nel 2020 pronta la nuova sede della Finanza nell’ex tribunale

È finalmente arrivato al capolinea il degrado dell’ex tribunale di Saronno. L’amministrazione comunale durante l’ultima giunta ha approvato la delibera in cui si dà avvio al progetto di rifunzionalizzazione dell’ex palazzo di giustizia di via Varese prevedendo un investimento totale di 150 mila euro.

La palazzina è vuota ed inutilizzata dal 2013 quando chiuse l’ufficio del giudice di pace che seguì il trasferito a Busto Arsizio del giudice monocratico ti qualche mese prima. Fin dalla sua elezione il sindaco Alessandro Fagioli aveva dichiarato di voler realizzare nell’edificio la nuova sede della Guardia di finanza che da due anni è diventata compagnia e sta decisamente stretta nella sede di via Vespucci. Nel luglio scorso la Giunta ha approvato lo schema di contratto di locazione per la nuova caserma della Compagnia di Saronno della Guardia di Finanzia ed ora è arrivato l’investimento di 150 mila euro per la rifunzionalizzazione dell’edificio.

I lavori, che ovviamente dovranno prevedere interventi sulla struttura vuota da 5 anni e già al momento della chiusura vittima di infiltrazioni e problemi di riscaldamento oltre all’adattamento degli spazi all’attività della finanza, dovrebbero concludersi entro l’inizio del 2020. A quel punto il Palazzo diventerà la nuova sede della Guardia di Finanza. «Con gli interventi di miglioramento che abbiamo previsto di mettere in campo – ha detto il sindaco, Alessandro Fagioli – avrà sicuramente una gestione più efficace così da poter dare una nuova sede alla Guardia di Finanza, che da tenenza è diventata compagnia, nella prospettiva di continuare a portare avanti importanti attività sul nostro territorio».