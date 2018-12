Nel terminal “fantasma” di Sacconago arriva un treno pieno di Volvo

“Oggi è un giorno speciale”. È questo il messaggio che accompagna il video di un lungo treno pieno di auto che vengono scaricate nel grande piazzale dello scalo intermodale di Sacconago. A pubblicarlo è la pagina Facebook della DB Cargo Italia, uno dei principali operatori del trasporto merci su ferro, segnando una grande novità per l’area lungo la linea di Ferrovie Nord completata da quasi 10 anni ma mai entrata veramente in funzione.

“DBCI ha portato a Sacconago il primo treno Volvo” scrive ancora l’azienda nel post, segno questo che potrebbe essere il primo di una lunga serie. Le decine di auto arrivate a Busto finiranno poi il loro viaggio su bisarche, dirette ai concessionari del marchio automobilistico, ma la speranza è quella che continuino a farlo anche in futuro. Nel 2012, infatti, ci provò Fiat che a Busto fece arrivare le nuove Panda prodotte a Pomigliano d’Arco ma il progetto non ebbe vita lunga.

Dal 2015 poi lo scalo viene usato ogni tanto per scaricare alcuni rimorchi diretti poi in tutto l’Altomilanese, ma è poca cosa rispetto alle potenzialità dell’area. L’intero scalo ha uno sviluppo complessivo di 2 chilometri e mezzo e può contare su 5 binari, alcuni dei quali oggi utilizzati come deposito di treni non più operativi. Un’infrastruttura che è costata 10 milioni di euro e che -nel 2008- si pensava avrebbe tolto dalle strade oltre 40.000 tir, ma non è mai troppo tardi.