Nella nuova avventura di monsignor Erminio Villa c’è anche un sito

Era da un po’ di tempo che non arrivavano le sue famose newsletter dal sacro Monte, anche perchè dal santuario era sceso prima di settembre, per una nuova destinazione.

Ma sotto Natale monsignor Erminio Villa si è rifatto vivo via mail, per i destinatari dell’indirizzario: «Cari amici, mi rifaccio vivo per Natale, lieto di offrirvi un dono, semplice ma fatto col cuore – ha scritto – Mentre benedico il Signore, che mi conduce su strade sempre nuove e apre il mio cuore ad incontri arricchenti, grazie a qualche collaborazione geniale e generosa, ho realizzato un sito, con cui potremo rimanere in collegamento».

Il sito è all’indirizzo www.macarioi.it : «Il nome “Macarioi” (inizio delle beatitudini, in greco) vuol essere un augurio: “Siate felici!” Che è come dire: “abbiate gioia piena, una vita serena, un cuore pacificato” – spiega Monsignor Villa nel messaggio – Va bene come augurio per Natale, per il nuovo anno, per ogni giorno della vita, visto che questa è la grazia che ci è partecipata dall’avvento di Cristo in mezzo a noi».

Nel sito: «Vi troverete traccia delle esperienze precedenti (Spiritualità mariana… Via della bellezza… Vita nello Spirito…), cui si aggiungono i nuovi passi del mio ministero itinerante (Visita pastorale… Paolo VI Santo…), che abbraccia la diocesi (e qualche volta va anche oltre)» spiega monsignor Villa.

Tra i contenuti pubblicati, ogni settimana si propone una preghiera dai vari Santuari Mariani Diocesani d’Italia, e viene offerta una riflessione sulle principali domande che riguardano la fede. Nella pagina “la via della bellezza” ci sono anche indicazioni sul Sacro Monte, di cui Erminio Villa è stato arciprete fino a settembre scorso.