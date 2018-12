Nido ed educatrici orientati alla pedagogia montessoriana

È ispirato ai principi della pedagogia di Maria Montessori il corso di formazione per educatori ed educatrici “ Per un nido di qualità” coordinato da Carlo Alberti con la collaborazione e supervisione di Grazia Honegger Fresco.

Si tratta di un percorso specifico per la formazione di operatori impegnati nei servizi per la prima infanzia o che intendono occuparsi di bambini da 0 a 3 anni che si svolgerà a Sesto San Giovanni da gennaio a novembre 2019 e promosso dalla scuola montessoriana “Percorsi per crescere”.

Punto di partenza è la condivisione della visione del bambino come persona speciale: la nascita, la sua sensibilità e capacità di comunicare, il linguaggio senza parole, per dare un senso al suo continuo ricercare risposte, ma anche contatti e relazioni con gli altri bambini.

Si parlerà quindi del nido come ambiente di relazioni e di vita, a cominciare dal primo periodo, quello dell’ambientamento (e quindi tempi e modalità, l’educatrice di riferimento e l’accoglienza di tutta la famiglia), al gruppo di lavoro garante della libera scelta e rispetto dei tempi del bambino: modalità di confronto.

Si darà spazio anche alla pratica, con attività esperienziali finalizzate a “provare su di sé”, momenti di sensibilizzazione per “vedere e sentire”, per apprendere l’osservazione e usarla come strumento di lavoro quotidiano. E poi laboratori individuali o a piccoli gruppi per esprimere creatività, progettare e costruire oggetti e attività coi bambini e momenti di discussione e riflessione per approfondire aspetti teorici e ipotesi concrete di lavoro.

Sempre affrontate dal punto di vista saranno anche le attività propedeutiche alla progettazione e organizzazione dei momenti di cura e le analisi, individuali o a piccoli gruppi, di filmati, diapositive, letture.

Il corso si svolgerà a Sesto San Giovanni, in via XX Settembre n. 90.

Per 25 giornate, dal 4 gennaio al 30 novembre 2019, sempre il sabato in due sessioni, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00, a settimane alterne.

Il calendario completo del corso con la programmazione degli interventi e delle docenze sarà consegnato contestualmente alla conferma dell’iscrizione. Tutte le informazioni, le modalità d’iscrizione e il regolamento sono visibili al sito: www.percorsipercrescere.it

Per maggiori informazioni: formazione@percorsipercrescere.it oppure 0331 500230 dal lunedì al venerdì, dalle 9.30 alle 13.00.