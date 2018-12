Una nuova app per scoprire la Svizzera a piedi e in bicicletta

TicinoSentieri ha inaugurato la sua collaborazione con SvizzeraMobile Plus, la piattaforma online che permette agli utenti di consultare cartine e percorsi di tutta la Svizzera con i tracciati di sentieri da percorrere a piedi, in mountain bike e in ogni altra forma di mobilità lenta.

Si tratta di uno strumento completo e utile, accessibile tramite ogni tipo di dispositivo, che consente di pianificare, scaricare e stampare gli itinerari prescelti, integrandoli anche con informazioni riguardo eventuali servizi, punti di interesse e punti di ristoro presenti sul tracciato.

Una nuova e moderna applicazione SvizzeraMobile Plus, dal 01 gennaio 2019, sostituirà il sito internet www.ti-sentieri.ch, che permetteva di visualizzare e stampare mappe e tracciati relativi al solo Ticino. Questo sito è stato un’iniziativa pionieristica creata una decina di anni fa in collaborazione con le Organizzazioni turistiche regionali. In tutti questi anni aveva rappresentato un punto di riferimento sicuro e affidabile per chiunque fosse interessato alla mobilità lenta, e aveva ottenuto un grande riscontro da parte di soci e appassionati.

Sentieri e capanne sempre online

La nuova collaborazione con SvizzeraMobile si inserisce sulla scia di questo successo e fa parte del piano di TicinoSentieri volto a creare sinergie con altre piattaforme e associazioni che offrono servizi online utili agli escursionisti, come per esempio Capanneti e Ticino Turismo. Lo scopo è quello di poter acquisire e fornire informazioni incrociate che risultino il più possibile complete e utili. Al fine di renderle fruibili a un bacino di utenza sia nazionale che internazionale, tali informazioni verranno presentate in lingua italiana, francese, tedesca e inglese.