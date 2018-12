Openjobmetis – Fiat, la partita in diretta

Squadre in campo dalle 17,30 dalla Enerxenia Arena di Masnago dove l’Openjobmetis ospita la Fiat Torino in un incontro che si preannuncia complicato. Seguite con noi la partita, istante per istante, e partecipate al racconto scrivendo nello spazio commenti o utilizzando gli hashtag #direttavn e #varesetorino su Twitter e Instagram. Per visualizzare al meglio il live CLICCATE QUI.