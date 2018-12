Openjobmetis in versione turbo: 109 punti per battere Larnaca

Vittoria senza problemi per Varese nella prima gara della seconda fase di Coppa: tra i grandi protagonisti anche Bertone e Iannuzzi.

OPENJOBMETIS VARESE – AEK PETROLINA LARNACA 109-74

(28-20, 54-43; 84-61)

VARESE: Moore 2 (1-3), Avramovic 17 (5-9, 2-3), Scrubb 17 (4-7, 2-4), Archie 14 (3-6, 2-3), Cain 11 (4-4); Gatto, Iannuzzi 13 (4-6), Natali 9 (2-2, 1-3), Verri, Tambone 7 (3-5, 0-1), Bertone 21 (6-7, 3-3). All. Caja.

LARNACA: Panteli 2 (0-2, 0-1), Vinales 21 (4-8, 3-8), Sizopulos 6 (1-2, 1-4), Biggs 9 (3-6, 1-3), Skific 11 (2-8, 0-1); Georgiou, Petrovic 13 (2-2, 3-4), Koumis, Anderson 9 (3-8, 1-1), Kounas 3 (1-2 da 3), Stewart. All. Koukouris.

ARBITRI: Herceg (Cro), Zupanovic (Slo), Jurcevic (Cro).

NOTE. Da 2: V 32-49, L 15-36. Da 3: V 9-17, L 10-24. Tl: V 18-21, L 14-17. Rimbalzi: V 39 (11 off., Iannuzzi 10), L 19 (4 off., Skific 7). Assist: V 30 (Avramovic, Moore 9), L 16 (Vinales 6). Perse: V 9 (Avramovic, Natali 2), L 9 (Vinales 3). Recuperate: V 2 (Avramovic, Scrubb 1), L 8 (Panteli 3). Usc. 5 falli: Bertone. Spettatori: 1.160.