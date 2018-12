Ospedale Del Ponte, Astuti: “Di impegni sul Del Ponte sono piene le cantine del Pirellone”

“Un ordine del giorno non si nega a nessuno, ma all’emendamento che metteva le risorse a bilancio hanno votato contro! L’ultimo ordine del giorno approvato sul Del Ponte è di due anni fa: qualcuno sa dove sia finito? Immagino che a Palazzo Lombardia ci sia una grossa cantina piena di ordini del giorno approvati rosicchiati dai topi. In tanti avevano preso un impegno per il Del Ponte ma si sono rimangiati tutto.”

Lo dichiara il consigliere regionale del Pd Samuele Astuti commentando l’approvazione di un ordine del giorno al bilancio preventivo della Regione che impegna la giunta a trovare le risorse per il terzo lotto del Del Ponte entro l’anno.

In mattinata era stato bocciato dalla maggioranza l’emendamento di Astuti che destinava a questo scopo 11 milioni di euro.