Ospedale Del Ponte, Monti: “I fondi per il terzo lotto ci saranno”

“L’Ospedale Del Ponte è un’eccellenza per la Sanità non solo della città di Varese, ma per tutta la provincia. È un punto di riferimento di altissima qualità sia per le cure pediatriche sia per le cure ginecologiche e l’assistenza della donna in generale. Sostenerlo non è solo doveroso, ma una scelta di buon senso sulla quale Regione Lombardia non si tira indietro”.

Così Emanuele Monti (Lega), Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali di Regione Lombardia, che ha presentato un Ordine del giorno a Bilancio regionale che impegna la Giunta “a stanziare, nel 2019, la risorse per il completamento della costruzione del terzo lotto dell’Ospedale Del Ponte di Varese”.

“Non investire sia a livello strutturale che a livello di tecnologia costituisce un ostacolo per l’offerta sanitaria del Del Ponte – spiega Monti – si arriverebbe di fatto ad un cortocircuito che rischierebbe di penalizzare un grande ospedale e un punto di riferimento per l’intero territorio”.

“La Lega ha sempre lavorato sia sul territorio varesino che a livello lombardo – continua Monti – per sviluppare il Del Ponte e il modello di eccellenza sanitaria che rappresenta. L’Odg che ho presentato va proprio in quest’ottica, così come tutto il lavoro che sto portando avanti come Presidente di Commissione per potenziare ancora di più la già eccellente Sanità lombarda”.

“Spiace constatare – dice Monti – che da parte dell’opposizione, e nella fattispecie dal Consigliere Samuele Astuti, continuino ad arrivare delle fake news, vera e propria disinformazione su quello che Regione Lombardia sta facendo per la Sanità. I soldi per il Del Ponte sono previsti grazie al mio Ordine del giorno. Anche e soprattutto da questi risultati si vede la differenza tra chi lavora per i cittadini lombardi e chi invece fa solo polemica e demagogia, come nel caso di Astuti”. “I varesini possono stare tranquilli – conclude il Consigliere regionale – fino a quando la Lega sarà al governo regionale il Del Ponte non verrà mai penalizzato, ma riceverà tutto l’aiuto e i fondi necessari”.