I panettoni fanno più belle le scuole e gli asili di Gallarate

Il panettone non rende solo più dolce il Natale, ma anche più belle e vivaci le scuole di Gallarate. L’iniziativa del panettone per le scuole e per gli asili è ormai “rodata” e ora si estende a sempre più scuole.

«In totale ne abbiamo distribuiti più di mille con la collaborazione dei comitati di dieci scuole che fanno parte delle associazioni GE.DE.A dell’istituto De Amicis di Sciarè/Cedrate, e di 2C Genitori Insieme, delle scuole di Caiello e Cascinetta» spiega Emanuele Mulazzani, uno dei promotori

Dopo Natale ogni associazione valuterà le priorità per i bambini delle scuole, tra materiali o progetti scolastici. «Sicuramente un altro tassello positivo che continua a far crescere le nostre associazioni di genitori. Lo scorso anno abbiamo iniziato con due scuole, speriamo di coinvolgere sempre più comitati visto i benefici di queste iniziative».

I ringraziamenti dei promotori vanno a tutte le persone che hanno collaborato, «all’azienda Bennati che ci ha fornito dei panettoni squisiti, alla nostra grafica Milleventi che ci supporta per rendere carine le nostre iniziative, ai comitati che hanno collaborato nella distribuzione e alla pagina Facebook “Sei di Gallarate se” che ha spinto la diffusione dell’iniziativa».

C’è poi un finale di solidarietà: gli ultimissimi panettoni rimasti saranno regalati ad associazioni del territorio, per rendere più dolce il Natale a chi é meno fortunato.