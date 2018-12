Panificatori per un giorno nella pediatria del Del Ponte

La sera del 24 dicembre, in Pediatria all’Ospedale Del Ponte, arriva Babbo Natale, accompagnato da elfi e renne, che porta doni e giochi ai bambini ricoverati, grazie a Il Ponte del Sorriso.

Tutti insieme famiglie, volontari e operatori sanitari, ci si ritrova poi in sala giochi per lo scambio degli auguri e si taglia il panettone. Un panettone gigante fatto artigianalmente di ben 5 kg. e confezionato appositamente dai panificatori della Provincia di Varese per i piccoli in ospedale.

Sono stati gli stessi panificatori a portarlo e consegnarlo a Il Ponte del Sorriso in pediatria, che hanno anche preparato un bellissimo laboratorio per insegnare ai bambini ricoverati i segreti della produzione del pane.

Dopo aver spiegato le dosi, le funzioni di ogni ingrediente e come si prepara il pane, il mastro panificatore ha distribuito ad ogni bambino una parte dell’impasto.

I bambini si sono molto divertiti a tagliare, a reimpastare e a modellare, creando così dei panini davvero strani, a forma di lumaca, tartaruga, coccodrillo, roselline.

I laboratori di cucina sono sempre molto graditi ai bambini in ospedale. Fanno sentire i bambini come a casa, quella casa che hanno dovuto lasciare con il profumo del cibo preparato dalla mamma.