Pareggio in Champions per la Busto Pallanuto

Conquista un importante pareggio esterno la Bpm Sport Management che torna dalla trasferta in Croazia, nella vasca del Mladost Zagabria, con un prezioso punto in tasca anche se alla fine c’è anche un po’ di amarezza per i Mastini di mister Marco Baldineti che accarezzano a lungo la vittoria contro la squadra dell’ex Antonio Petkovic (che gioca senza il nazionale serbo Milos Cuk ammalato).

La gara: Inizia bene la formazione ospite che passa in vantaggio dopo nemmeno un minuto dal via con l’azzurro Andrea Fondelli che infila l’1-0. Non dura perché la squadra padrona di casa sfrutta in maniera chirurgica due superiorità per scavalcare gli ospiti, ma è ancora Fondelli a gonfiare la rete difesa da Marcelic per il gol del 2 pari. Il terzo gol della squadra croata è la rete dell’ex con Antonio Petkovic che fa 3-2 poi, ancora su uomini dispari, i padroni di casa passano con Milos per il 4-2 del Mladost Zagabria. Il terzo tempo però è uno show degli ospiti che ribaltano la gara prima con il gol, a uomini pari, di Alesiani e poi con Damonte che sfrutta la superiorità per infilare il 4-4. Gli ospiti volano con Bruni che segna sfruttando l’uomo in più poi è ancora Damonte a firmare il massimo vantaggio dei Mastini che si portano sul 4-6.

I padroni di casa però nello spazio di due azioni trovano la parità, ma è ancora la squadra di Busto Arsizio a riportarsi al comando delle operazioni con il bel gol di Vincenzo Dolce che dà ai suoi il 6-7. Il quarto tempo è una vera e propria lotta con Radu che infila il 7-7. Da una parte e dall’altra, complice la stanchezza, si sbagliata tanto anche con l’uomo in più poi sull’ultimo assalto della Bpm Sport Management è Andrea Fondelli a farsi deviare il tiro del possibile sorpasso decisivo. Finisce così in perfetta parità con il 7-7 che permette alla Bpm Sport Management di salire a quota 10 punti in classifica e a confermarsi così al secondo posto in classifica.

Marco Baldineti (allenatore Bpm Sport Management): «Non è andata bene, ma è veramente difficile perché oggi abbiamo meritato la vittoria, ma purtroppo siamo caduti in alcuni episodi in cui loro l’hanno messa sul nervosismo. Noi però abbiamo fatto un ottima partita e abbiamo avuto l’occasione per vincere, purtroppo abbiamo sbagliato tanto, però facciamo un gioco molto dispendioso e questi errori ci stanno. Ad ogni modo sono contento della nostra prova. Per com’è andata la partita due punti persi, ma a livello di classifica un punto guadagnato. Ora è tutta da giocare e ci divertiremo. Voglio ringraziare ancora una volta tutta la squadra perché hanno dato tutto, chiaro c’è un po’ di amaro in bocca, ma quello è normale quando non si ottiene quello che si meritava».