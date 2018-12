Passa alla Camera la legge sul biologico. Gadda: “Una normativa all’avanguardia”

Approvazione bipartisan alla Camera per la legge sul biologico, un settore in continua crescita e dal forte impatto non solo economico ma anche ambientale e sociale. Un testo che fa chiarezza sulla produzione biologica e regolamenta il settore.

“Con il voto della Camera – spiega la deputata varesina Maria Chiara Gadda, capogruppo Pd in Commissione Agricoltura alla Camera e prima firmataria della legge – si mettono a sistema le richieste degli operatori emerse in un lungo ciclo di audizioni. Le produzioni con metodo biologico in italia già oggi rappresentano il 15% , e grazie alla nuova legge si pongono le basi per un piano strategico nazionale, che rilancerà la competitività del comparto e lo regolamenterà. Diverse le misure e gli obiettivi di una legge che rappresenta oggi il modello piu avanzato a livello europeo: incentivi per i biodistretti, aggregazioni di prodotti e produttori, istituzione di un piano nazionale delle sementi biologiche, e finalmente assegnazione dei fondi al settore in modo strutturale. La legge insomma definisce un sistema e introduce un nuovo modello, con una puntuale regolamentazione che tutela la concorrenza, i produttori ma anche i consumatori grazie all’istituzione del logo nazionale tutelato dal ministero dell’agricoltura.”.

“Ora si tratta di continuare su questa strada – conclude Gadda – per ottenere una rapida approvazione anche al Senato e dotare finalmente il comparto delle produzioni con metodo biologico di una normativa all’avanguardia nel panorama europeo, e all’altezza delle crescenti richieste del mercato”.