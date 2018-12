Il Viandante raccoglie sacchi a pelo (e lumini da cimitero) per i senzatetto

L’idea è proprio per chi si trova nell’emergenza estrema: il centro diurno “Il Viandante” cerca sacchi a pelo per chi si ritrova a dormire fuori la notte. Cerca, in realtà, anche giacconi e calze, perchè il freddo non li sorprenda , e infine, cerca anche lumini da cimitero.

Ma perchè lumini? «Perchè quando dormono fuori hanno paura del buio totale – spiega Mariarosa Sabella, responsabile del centro diurno di via Grandi – e i lumini da cimitero sono ben protetti dalle intemperie e a prova di vento o cadute, proprio perchè pensati per stare all’aperto». Un piccolo pensiero “natalizio”, quindi, per chi un tetto non ce l’ha, o ormai vive la sua vita sotto le stelle.

Una iniziativa per cui si sono mobilitati già in diversi, e che sarà protagonista dell’Open Mic, che si terrà sabato sabato 22 dicembre al Lancillotto di via Brennero 64 (Va), dalle ore 21. L’evento, organizzato periodicamente dai ragazzi di Covo vedrà alternarsi sul palco del Lancillotto numerose band e artisti solisti, ciascuno dei quali potrà esibirsi in un massimo di due pezzi: ma per questo appuntamento gli organizzatori della serata hanno deciso di aderire all’appello del “Centro Diurno Il Viandante” gestito dall’Associazione Camminiamo Insieme Onlus, e oltre ai sacchi a pelo raccoglierà nell’apposito banchetto anche i lumini da cimitero e i calzettoni pesanti.