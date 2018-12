Periodo natalizio, più ore di controllo per la Polizia Locale

Il comando di polizia locale di Malnate comunica che nel mese di dicembre, come già sperimentato l’anno scorso, effettuerà attività di controllo del territorio fino alle 20.20 anziché fino alle 19.10. (Foto repertorio)

«Tale iniziativa – riferisce il comandante Stefano Lanna – è nata dalla disponibilità di tutti gli agenti al fine di dare un servizio di controllo del territorio in zone ed orari di maggior criticità. Difatti, il pattugliamento nella fascia oraria corrispondente alla chiusura dei negozi, permette di essere più efficaci in termini di prevenzione affinché si svolgano in maniera regolare le attività di vita quotidiana della nostra città in un periodo di maggior sensibilità».

L’assessore alla sicurezza Giorgio Fortis comunica che l’estensione dell’orario di servizio in questo periodo permette di poter controllare maggiormente i negozi, i centri commerciali, le farmacie e le altre attività che maggiormente si espongono a furti oltre che di controllare le zone residenziali in una fascia oraria che più espone il cittadino a visite inaspettate; «ringrazio molto tutti gli operatori di polizia locale per l’iniziativa e per la disponibilità ad estendere il proprio orario di lavoro in favore della collettività» ha concluso l’assessore Fortis.

Il servizio aggiuntivo di pattugliamento partirà già da questa settimana e verrà effettuato per almeno tre giorni settimanali secondo le esigenze del comando e le disponibilità del personale.