Piazza Santa Maria piena per il presepe vivente della primaria Chicca Gallazzi

Il presepe vivente a cura dei bambini della Scuola Primaria Chicca Gallazzi ha riscaldato il cuore della città, come da tradizione: una piazza Santa Maria allestita a palcoscenico, per la Filarmonica di Verghera e soprattutto per la Sacra Rappresentazione che anche quest’anno ha coinvolto oltre 200 alunni.

Un evento per ricordare il senso di questi giorni di festa e per fare beneficienza, dato che tramite la vendita di oggetti realizzati dagli stessi bambini si è potuto finanziare la missione haitiana di Suor Marcella Catozza, recentemente colpita da furti.

Presenti alla cerimonia il sindaco Emanule Antonelli, che ha ringraziato chi ha reso possibile ancora una volta questa rappresentazione, ovvero Gianni Bianchi, responsabile educativo della Cooperativa Nicolò Rezzara, e la Coordinatrice Didattica Paola Luoni, senza dimenticare ovviamente le maestre della Scuola Primaria. Con lui anche l’assessore all’Educazione Gigi Farioli e Monsignor Severino Pagani.

Alla fine dello spettacolo, sotto la luce particolare regalata dal faro che da un paio di settimane colora di blu i marmi della piazza, genitori e protagonisti della recita hanno potuto scambiarsi gli auguri condividendo thé caldo e panettone.