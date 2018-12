I pompieri di Los Angeles usano elicotteri Leonardo

Il dipartimento antincendio di Los Angeles ha ordinato il suo quinto elicottero Leonardo AW139 con consegna attesa nella primavera del 2019 dallo stabilimento di Philadelphia. L’elicottero sarà impiegato principalmente in missioni antincendio e di soccorso.

Il dipartimento antincendio di Los Angeles protegge una popolazione di oltre quattro milioni di abitanti nella seconda maggiore città degli USA, coprendo un’area di intervento di oltre 400 miglia quadrate con 106 basi e più di 3200 vigili del fuoco. Le operazioni aeree del dipartimento comprendono antincendio, evacuazione medica, soccorso con l’impiego del verricello, ricognizione e mappatura del territorio. La flotta di elicotteri è basata sull’aeroporto di Van Nuys.

Fin dall’arrivo del primo AW139 nel 2008, i quattro elicotteri attualmente in servizio hanno accumulato oltre 7000 ore di volo rispondendo a più di 700 chiamate ogni anno. L’AW139 ha dimostrato straordinarie capacità operative e affidabilità nella lotta agli incendi boschivi che hanno colpito l’area meridionale della California. Tra gli equipaggiamenti previsti per questi elicotteri e richiesti dal cliente ci sono, tra gli altri, faro di ricerca, verricello di recupero, serbatoio ventrale per l’acqua impiegata nello spegnimento degli incendi, tagliacavi e una cabina modulare e riconfigurabile per garantire la massima versatilità di missione.