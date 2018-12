Il prefetto Ricci fa gli auguri a varesini e varesotti

Il nuovo prefetto di Varese Enrico Ricci, insediatosi a luglio, ha voluto incontrare la stampa e le istituzioni cittadine per il tradizionale scambio di auguri natalizio. Si tratta del primo momento ufficiale a Varese e ci ha tenuto a ringraziare la provincia tutta e a presentare la moglie Paola che è venuta a trovarlo da Pisa.

«Quello che sapevo di questa terra è quello che sa tutto il mondo e cioè che è una terra laboriosa e piena di gente intraprendente che ha voglia di fare ma quello che non sapevo e che ho apprezzato in modo particolare è il grande rsenso delle istituzioni e un grande senso di solidarietà con una rete di associazionismo molto presente e molto attiva che parte da una generosità privata che non si vuole ostentare e che mi ricorda l’insegnamento del sarto del Manzoni. Per questo sono onorato e felicissimo di essere qui con voi».

Il Prefetto ha anche presentato la moglie Paola che è venuta a trovarlo nonostante il nuovo ruolo di nonna che la impegna piacevolmente. Un momento di tenerezza in perfetto spirito natalizio.