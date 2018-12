Primo incontro tecnico in Regione per la Cittadella delle emergenze alle ex Fontanelle

Una sede logistica che possa fungere da cabina di regia per Areu, Protezione Civile e Vigili del Fuoco, così da offrire un servizio tra i più efficienti sul territorio regionale.

Si tratta del progetto della Cittadella delle emergenze e urgenze alle ex Fontanelle di Malnate per il quale oggi in Regione si è svolto il primo incontro tecnico con l’Assessore regionale Pietro Foroni, dal quale è uscito il via libera a proseguire

Lo spiegano Francesca Brianza, Vicepresidente del Consiglio regionale, ed Emanuele Monti, Presidente della III Commissione Sanità e Politiche Sociali, che hanno partecipato alla riunione insieme al Consigliere delegato a Sicurezza e Protezione civile della Provincia di Varese, Alberto Barcaro.

“L’Assessore regionale ha avallato il progetto di realizzare la Cittadella nell’area delle ex Fontanelle di Malnate, che è di proprietà della Provincia – spiega Barcaro – motivo per cui possiamo inserire il piano nelle nostre linee di mandato”.

“La Cittadella potrebbe diventare una struttura estremamente importante – ha detto Francesca Brianza – non soltanto a livello provinciale, ma potenzialmente potrebbe coprire tutto il territorio del Nordovest della Lombardia, anche grazie alla sua posizione strategica”.

“Come Presidente della Commissione Sanità – sottolinea Emanuele Monti – il mio obiettivo è quello di integrare l’Areu nel sistema delle emergenze e urgenze, per poter dare un servizio sempre più efficiente ai cittadini. Tra i prossimi passi ci sarà l’incontro con il Presidente Fontana, che conosce molto bene la struttura, dal momento che aveva seguito la sua storia quando era Sindaco di Varese. Siamo certi che ci darà la sua disponibilità”.

