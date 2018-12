Proiezioni natalizie in 3D su Palazzo Brambilla ma corso Matteotti resta senza luci

Il Natale di Castellanza è in 3D. Verranno presentate domani, sabato 8 dicembre alle 18,30, le proiezioni sul Palazzo Comunale di Castellanza alla presenza del sindaco e degli amministratori della città.

Palazzo Brambilla sarà l’unico punto di corso Matteotti illuminato a festa per questo Natale. Quest’anno, infatti, non sono state posizionate luminarie nella zona dei negozi e solo alcuni piccoli tratti di piazza Castegnate e via Vittorio Veneto brillano di lucine natalizie.

Da quanto comunicato da alcuni commercianti della via, infatti, nessuno è stato contattato per raccogliere i contributi necessari alla realizzazione delle classiche luminarie.