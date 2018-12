Psicologo Padova: scegli la terapia migliore con la dottoressa Giovanna Maria Nastasi

Scegliere il migliore approccio psicologico quando comprendi di aver bisogno di un supporto non è una cosa semplice. E’ possibile trovarsi spesso dinanzi a una moltitudine di strade che possono essere intraprese, senza avere la certezza di quale sia la più giusta per te. Per questo motivo è importante affidarsi ad una persona esperta che attraverso un’analisi preliminare e un primo colloquio, è in grado di accompagnarti verso il percorso più indicato per te.

In quest’ottica troviamo la dottoressa Giovanna Maria Nastasi, la scelta maggiormente suggerita se sei in cerca di uno psicologo a Padova.

La storia della dottoressa Giovanna Maria Nastasi, dalla specializzazione al multi-approccio

Ha iniziato il suo percorso specializzandosi in psicoterapia cognitivo- comportamentale, metodo che punta su interventi veloci e risolutivi, per poi iniziare a seguire diversi corsi di perfezionamento, grazie ai quali ha acquisito sempre più strumenti per riuscire a offrire percorsi curativi diversi ai suoi pazienti a seconda delle patologie di cui soffrivano.

Con il passare degli anni è diventata socio della Società Italiana per lo studio dello Stress Traumatico (SISTSS), dell’European Society for Traumatic Stress Studies (ESTSS), dell’Associazione Italiana di Analisi e Modificazione del Comportamento e Terapia comportamentale e cognitiva (AIAMC), dell’Associazione per l’EDMR in Italia. Un percorso, questo, che ha portato la dottoressa Giovanna Maria Nastasi ad avvicinarsi a diversi filoni di pensiero che hanno arricchito sempre più la sua conoscenza. Ma, soprattutto, a muoverla costantemente verso conoscenze più approfondite sui distrubi del comportamento è stato sempre il desiderio di aiutare veramente chi ne avesse bisogno.

Negli anni ha supportato portatori di handicap, persone con disturbi di vario genere e quando ha compreso che stava aiutando le persone a superare situazioni complesse e cariche di angoscia e dolore, ha raggiunto la consapevolezza di essere sulla strada professionale giusta. La dottoressa Nastasi oggi è psicologa, psicoterapeuta e sessuologa.

Psicologo Padova: il centro Nastasi, da 30 anni per aiutare a superare la sofferenza

La dottoressa Nastasi acquisendo negli anni sempre di più una conoscenza completa rispetto alla sfera psichico-comportamentale della persona, decide di fondare un centro a Padova, appunto il Centro Nastasi dove ha riunito un team di diversi professionisti del settore con specializzazioni differenti, così da poter offrire a ogni paziente il percorso migliore da seguire.

Si parte, infatti, con un primo colloquio, con il quale si comprende quale approccio sia il migliore per la patologia indicata per poi indirizzare il paziente all’interno dello studio verso le cure dello specialista adeguato.

E’ il centro maggiormente indicato a Padova per curare attraverso la psicoterapia disturbi comportamentali come, depressione, disturbi alimentari, attacchi di panico, disturbi d’ansia, problemi di coppia e terapia familiare.

La branchia della sessuologia, invece, è indicata per disturbi del desiderio, frigidità e impotenza, eiaculazione precoce e anorgasmia, dispareunia e vaginismo. Attraverso l’approccio psicologico si lavora anche sulla crescita personale e sull’autostima.

Con la dottoressa Nastasi a Padova trovi l’approccio ideale per la tua cura

Soffri di alcune delle problematiche sopra elencate ma non riesci a fidarti? Sei scettico riguardo la psicoterapia? Non sai a chi affidarti? A Padova il Centro Nastasi è il luogo dove sarai accompagnato, prima a fidarti della cura che ti è indicata, e poi verso il percorso che ti porterà al raggiungimento della stessa.

La dottoressa Giovanna Maria Nastasi ha scelto di creare un luogo dove chi ne avesse bisogno potesse sentirsi protetto, al sicuro, in cui ci si avvicinasse a una consapevolezza del problema per poi affrontarlo.

Rivolgersi a questo centro è la scelta migliore. Puoi superare il primo ostacolo contattando il centro Nastasi per telefono e, se lo desideri puoi dare una prima indicazione sul distrubo che senti, altrimenti lo spiegherai direttamente al primo colloquio.

A seguito di quest’incontro, il personale effettuerà una diagnosi attraverso cui si deciderà quale sarà il migliore approccio terapeutico per te e sarai affidato a uno specialista del settore, con il quale comincerai la terapia.

Il Centro Nastasi, proprio perché persegue un approccio che sia il più completo possibile, si avvale della collaborazione di ginecologi, andrologi, urologi, psichiatri, neurologi e qualora servisse, anche di avvocati.

La dottoressa Giovanna Maria Nastasi, la ricerca di un risultato concreto e soddisfacente

Se sei alla ricerca di uno psicologo a Padova, scegliere la dottoressa Nastasi potrebbe significare la garanzia della cura. Questo perché Giovanna Maria Nastasi ha scelto di perseguire come obiettivo professionale la cura reale del paziente che si rivolge a lei o al suo centro.

Aver incontrato nella sua vita molte persone che, nonostante avessero fatto terapia con altri dottori, non avevano trovato serenità perché l’approccio utilizzato non era quello indicato per la patologia di cui soffrivano, l’ha spinta ad avere una visione multipla che garantisse così la scelta della terapia corretta.

E per questo motivo ha ampliato i suoi studi e si è unita ad altri professionisti che ha raccolto nel Centro Nastasi, per garantire a chi sceglie lei e il suo team, una diagnosi precisa e una strada adeguata per raggiungere la guarigione e, quindi, la serenità.