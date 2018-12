Racconta la tua paura in un corto, Cortisonici apre il bando per gli under 20

Nel pieno delle selezioni dei cortometraggi in concorso per la 16° edizione del festival internazionale Cortisonici, in programma dal 9 al 13 aprile 2019, prende il via il bando di Cortisonici Ragazzi, la sezione dell’evento riservata ai più giovani.

Gli under 20 di tutta Italia sono chiamati a raccontare in 15 minuti la loro Paura in corto, esplorando la tematica della paura nelle sue varie forme. Il bando è aperto a cortometraggi realizzati da scuole secondarie di primo e secondo grado, associazioni, cooperative sociali ed enti che lavorano in ambito educativo, oppure realizzati in autonomia da gruppi informali di videomakers. Possono partecipare le opere realizzate dal 1 gennaio 2017 da gruppi di studenti o giovani under 20, ispirate alla tematica della paura, in tutte le sue accezioni.

La scadenza è prevista per il 15 febbraio 2019. Per informazioni e scaricare i bandi: www.cortisonici.org