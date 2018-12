Regione: approvato l’ordine del giorno su Monteviasco

Durante la discussione per l’approvazione del bilancio di previsione 2019-2021 di Regione Lombardia è stato approvato un ordine del giorno, presentato dal Presidente del Gruppo Consiliare “Fontana Presidente”, Giacomo Cosentino, e concordato con la Giunta Regionale, col quale si formalizza l’impegno della Regione a supportare gli enti locali coinvolti – in primis il Comune di Curiglia – per “favorire la predisposizione di un progetto e di uno studio di fattibilità tecnico – economica, da attuarsi mediante accordo di programma o altro strumento idoneo finalizzato al recupero funzionale ed alla riattivazione della funicolare”.

Dichiara il consigliere Cosentino: «In queste ore ho avuto un altro confronto con gli assessorati e ho deciso di modificare il testo del mio ordine del giorno in modo tale da far rientrare, quale strumento per dare supporto, non solo l’accordo di programma ma anche altri possibili strumenti giuridici idonei. E’ un primo passo concreto e formale che dimostra quanto stiamo lavorando per trovare e analizzare le possibili soluzioni per la riattivazione della Funicolare di Curiglia. Questo è evidentemente un punto di partenza e non di arrivo. Oltre al Presidente Fontana ci tengo a ringraziare i funzionari degli assessorati alle infrastrutture e gli enti locali, e il Presidente del Tpl per l’attenzione con cui si sta procedendo»