Regione Lombardia, 1 milione e 600 mila euro alle associazioni sportive

Un fondo di 1 milione e 600 mila euro per sostenere comitati, delegazioni regionali, associazioni e società sportive dilettantistiche senza scopo di lucro (oltre 10.000 in Lombardia).

DUE LINEE DI INTERVENTO FINANZIAMENTO – Due le linee di intervento previste dall’assessorato allo Sport di Regione Lombardia per un contributo che varia da 1.000 a 5.000 euro. A favore dei comitati, delegazioni regionali sono state finanziate 17 domande per un totale di 82 mila euro. Le associazioni (Asd) e società sportive dilettantistiche (Ssd) hanno ricevuto un contributo che varia da 1.000 a 5.000 euro. Con il bando regionale sono state finanziate 314 domande per 1 milione 518 mila euro.

55 MILA EURO AD ASSOCIAZIONI PER I DIVERSAMENTE ABILI – Su entrambe le linee è stata prevista una ripartizione che premia il numero di tesserati complessivi (peso 20%), il numero di tesserati di età inferiore ai 18 anni (peso 75%) e per ciascuna federazione (peso 5%). Una riserva delle risorse è destinata per

l’attività sportiva dei disabili: 11 le domande presentate e finanziate per un contributo totale di 55 mila euro.

SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE – “Lo sport di base è per Regione Lombardia una priorità” – ha spiegato Martina Cambiaghi, assessore allo Sport e Giovani di Regione Lombardia -. “Questo bando è una risposta concreta alle difficoltà economiche delle società sportive. Incontrando in questi primi mesi di mandato i

presidenti delle oltre 10.000 associazioni lombarde ho ricevuto la forte richiesta di aiuto anche nell’attività ordinaria. A causa delle difficoltà economiche, che le società negli ultimi anni sempre più spesso attraversano, non solo è diventato per loro difficile organizzare eventi importanti ma anche garantire l’ordinaria gestione”.

PERMETTIAMO AI RAGAZZI DI FARE SPORT – “La maggior parte delle realtà sportive – ha proseguito l’assessore Cambiaghi – vivono grazie alla passione e all’impegno dei volontari. Il bando vuole essere una risposta mirata a sostenere le loro esigenze. Ancora una volta Regione Lombardia si mette a fianco di quanti continuano ad appassionarsi per permettere a un vasto numero di ragazzi e di cittadini di svolgere attività sportive di base e agonistica. Un settore vitale ed essenziale non solo per fare della sana attività fisica, ma che svolge anche un determinante ruolo sociale, educativo e formativo che va a vantaggio di tutti”.

FINANZIATI ANCHE COMITATI E FEDERAZIONI SPORTIVE – Oltre alle associazioni, sono stati finanziati 17 tra comitati e federazioni sportive lombarde che hanno ottenuto contributi per 82.584 euro. Di seguito l’elenco:

FEDERAZIONE ITALIANA SPORT INVERNALI 5.000 euro;

2. FEDERAZIONE ITALIANA PALLACANESTRO COMITATO LOMBARDIA 5.000

euro;

3. FIPE COMITATO REGIONE LOMBARDIA 5.000 euro;

4. FEDERAZIONE ITALIANA TENNIS 5.000 euro;

5. F.I.G.C. LEGA NAZIONALE DILETTANTI 5.000 euro;

6. FEDERAZIONE PUGILISTICA ITALIANA 5.000 euro;

7. FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY 5.000 euro;

8. FEDERAZIONE ITALIANA MOTONAUTICA 5.000 euro;

9. FEDERAZIONE MOTOCICLISTICA ITALIANA 5.000 euro;

10. UISP COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 5.000 euro;

11. FEDERAZIONE ITALIANA BILIARDO SPORTIVO 5.000 euro;

12. CENTRO SPORTIVO ITALIANO – COMITATO REGIONALE LOMBARDO 5.000

euro;

13. FEDERAZIONE ITALIANA DI KICKBOXING, MUAY THAI, SAVATE, SHOOT

BOXEE SAMBO 5.000 euro;

14. FISO LOMBARDIA 5.000 euro;

15. ACSI COMITATO REGIONALE LOMBARDIA 5.000 euro;

16. FEDERAZIONE ITALIANA NUOTO PARALIMPICO – CR LOMBARDIA 2.584

euro;

17. FISDIR LOMBARDIA 5.000 euro.(LNews)