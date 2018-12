Riapre il parcheggio di via Rovereto, altri 270 posti per pendolari e residenti

Non appena è stato tagliato il nastro e liberato l’ingresso dal nastro bianco e rosso, due residenti della zona sono entrati nel parcheggio di via Rovereto, finalmente asfaltato, per parcheggiare la loro auto. Una volta scesi dalle loro vetture hanno esclamato “finalmente! Abbiamo finito di girare a vuoto per trovare un parcheggio”.

È questo il risultato più evidente della riapertura del parcheggio di via Rovereto, nel quartiere Santi Apostoli, alle spalle della stazione Fs di Busto Arsizio, da anni presa d’assalto dalle auto dei pendolari che ogni giorno prendono il treno per raggiungere il luogo di lavoro.

All’inaugurazione del parcheggio riqualificato c’era il sindaco Emanuele Antonelli, accompagnato dagli assessori Massimo Rogora, Isabella Tovaglieri e Paola Magugliani. Con loro c’era anche Ambrogio Bienati, voce del quartiere, e don Maurizio della parrocchia dei Santi Apostoli.

«Abbiamo mantenuto la promessa che vi abbiamo fatto quando siamo venuti ad incontrare i cittadini del quartiere – ha detto Antonelli – il parcheggio da 270 posti è stato asfaltato e reso più sicuro abbassando l’altezza dei muri perimetrali. Quando riqualificheremo l’illuminazione pubblica faremo posizionare anche i lampioni per illuminarlo».

Il parcheggio è solo l’ultimo di una lunga lista di aree sosta realizzate dalla giunta Antonelli che ha ottenuto un park da 500 posti in un’area di proprietà di Rfi, ha realizzato il parcheggio di San Michele e quello in fondo a viale Stelvio.

Anche in quest’area la sosta rimarrà gratuita con la promessa di riservare, in futuro, alcuni parcheggi ai residenti e di trasformare quelli a bordo strada in zone a disco orario: «Prima vediamo come verrà utilizzata l’area così com’è – ha detto ancora Antonelli – poi penseremo a come cambiare la regolamentazione della sosta nelle vie intorno». Antonelli ha anche annunciato di aver messo in cantiere qualche novità anche per i pendolari delle Ferrovie Nord.

Il parcheggio è costato alle casse comunali circa 160 mila euro per l’asfaltatura, la realizzazione del fondo e delle opere di drenaggio delle acque e l’abbassamento dell’altezza del muro perimetrale.

L’inaugurazione ha lasciato anche un piccolo strascico polemico tra il sindaco e l’assessore alla Sicurezza e viabilità Massimo Rogora che ha voluto precisare la sua visione: «Avrei disegnato i parcheggi a lisca di pesce per recupereare qualche stallo in più e per evitare i classici danni da manovra alle auto in sosta ma va bene anche così – e poi ha aggiunto – non sono molto favorevole ai parcheggi totalmente gratuiti, credo che cittadini e pendolari sarebbero contenti di pagare un prezzo calmierato pur di avere una manutenzione puntuale dell’area».

​