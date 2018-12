Rincari nei pedaggi? Nel dubbio, la Milano Serravalle “congela” gli aumenti

Non è ancora certo cosa succederà nei primi giorni del 2019 con i tradizionali rincari dei pedaggi autostradali.

In attesa di sapere se verrà emesso il consueto decreto del 31 dicembre che deciderà se concedere i rincari ai concessionari, la società Milano Serravalle, che gestisce anche le tangenziali di Milano, comunica che l’adeguamento tariffario riconosciuto per l’anno 2019 per la rete autostradale in concessione è sospeso per l’intero mese di gennaio.

L’ azienda Concessionaria, che è a prevalente partecipazione pubblica, ha infatti stabilito di sottoporre la questione dell’eventuale variazione tariffaria al Consiglio di Amministrazione «Dopo un opportuno confronto con gli azionisti pubblici».

La decisione di sospendere l’adeguamento tariffario riconosciuto in sede ministeriale «Deriva anche dalla volontà di compensare, almeno in minima parte – spiega la concessionaria – i disagi arrecati all’utenza dalla chiusura parziale della Tangenziale Ovest di Milano, disposta per effettuare interventi di manutenzione straordinaria al viadotto di Rho».