Sassari-Varese, derby in Europa con la novità Salumu

La settimana torrida, e non certo per le temperature esterne, della Pallacanestro Varese ha preso il via: mercoledì sera la Openjobmetis sarà in campo a Sassari (20,30) nel primo dei tre match nel giro di sette giorni, valido in questo caso per la Fiba Europe Cup.

Derby italiano quello esterno contro il Banco Sardegna, che fa da preludio ai due derby veri e più sentiti, quelli di campionato a Milano (domenica 23) e in casa con Cantù (nel pomeriggio di Natale) a completare un trittico utile a testare le velleità di una squadra che per il momento è al di sopra di ogni pronostico.

Passare a Sassari però, sarà molto dura: i biancorossi sono già usciti sconfitti una volta dalla casa della Dinamo, perdendo 71-60 in Serie A al termine di una prova sì buona in difesa ma largamente insufficiente in attacco. Ecco dunque che gli uomini di Caja proveranno a ripetere la prestazione dello scorso ottobre in retroguardia (mica semplice contro gente come Bamforth) e a migliorare in fase di possesso palla.

Il coach biancorosso avrà a sua disposizione Jean Salumu, finalmente all’esordio («giocherà molto» ha detto Caja: vedremo se sarà davvero così) e anche Pablo Bertone che ha mercato in Spagna e Portogallo e potrebbe essere all’ultimo valzer in maglia varesina. Ancora riposo invece per Ferrero sempre alle prese con l’infortunio muscolare.

Sassari sarà al completo, un po’ delusa ma allo stesso tempo piuttosto carica per l’epilogo della partita di domenica sera contro Milano. Il Banco, è vero, ha perso però è andato vicinissimo all’impresa contro una AX Exchange vincente solo di un punto al termine di un tiratissimo supplementare. Gara che ha avuto uno strascico con la mezza rissa tra Gudaitis e Thomas costata due giornate di squalifica al pivot dell’Olimpia che – salvo accoglimento del ricorso – non potrà giocare contro la Openjobmetis domenica pomeriggio.

IL PARCHEGGIO DEL TRUST

Una buona notizia intanto per i tifosi biancorossi dal punto di vista della logistica. Il trust “Il basket siamo noi” si è accordato con la Provincia per l’apertura del parcheggio di via Valverde, uno spazio chiuso da tempo che però permette di accogliere un gran numero di vetture. Il posteggio sarà a disposizione gratuita degli associati al trust in occasione del derby di Natale con Cantù; poi saranno comunicate in modo più articolato le modalità d’uso e i prezzi degli abbonamenti. Della questione si era occupato tempo fa anche VareseNews sollevando il problema, viste le multe talvolta staccate dai vigili in occasione delle partite.

DIRETTAVN

La partita di Sassari sarà raccontata in diretta, azione dopo azione, sul nostro giornale attraverso il consueto liveblog già attivo da martedì pomeriggio. All’interno notizie, curiosità e il pronostico pre partita; per intervenire si può scrivere nello spazio commenti o usare (su Twitter e Instagram) gli hashtag #direttavn ed #eurovarese. Per visualizzare al meglio il live, CLICCATE QUI