Scarafaggi e topi in panetteria, intervengono Asl e Carabinieri

Scarafaggi a migliaia sulle scale esterne ma anche nel bagno, accanto al laboratorio dove viene preparato il pane, topi nella zona dove vengono immagazzinati i prodotti come la farinaLe norme igieniche erano un optional all’interno di una panetteria di Nerviano, situata in via XXV Aprile.

A trovarsi davanti la scena sono stati i carabinieri del nucleo operativo e rafiomobile di Legnano che sono intervenuti questa mattina, mercoledì, all’interno del negozio insieme all’Ats Milano per una serie di verifiche.

La panetteria non rispettava le più elementari norme in ambito di igiene e il titolare non si è neanche preoccupato di dare l’apparenza di un minimo rispetto dell’igiene, servendo il pane senza guanti ai clienti che erano presenti al momento del controllo.

Il commerciante non è stato nemmeno in grado di consegnare il libro mastro sul quale vengono riportati tutti i dispositivi per il rispetto della normativa igienico-sanitaria.

L’esercente avrà 24 ore di tempo per mettere in atto tutte le prescrizioni che sono state richieste dell’Agenzia per la tutela della salute altrimenti scatterà la chiusura dell’attività. Il totale delle sanzioni amministrative comminate ammonta a 5 mila euro.